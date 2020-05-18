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В Україні починають проводити ІФА-тести донорам плазми для боротьби з COVID-19

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ІФА-тестування в Україні
ІФА-тестування в Україні / Unsplash

Від 18 травня в Україні почнуть проводити ІФА-тести людям, які перехворіли на коронавірус. Плазму їхньої крові використають для розробки нового препарату проти COVID-19.

Компанія "Біофарма", яка займається збором плазми від донорів, що перенесли коронавірус, закупила 12 тисяч ІФА-тестів, повідомив у фейсбуці співвласник компанії Костянтин Єфименко.

До теми У Сумах почали збирати плазму для хворих на COVID-19: як заохочують донорів

Єфименко додав, що пошуки добровольців проходять нелегко, адже кількість потенційних донорів дуже обмежена. До прикладу, на момент публікації посту в Україні було 4700 людей, які подолали хворобу.

З них 40% старші 60 років і не можуть бути донорами, а ще 20% не можуть бути донорами через свої показники.

Залишається 1800 осіб у великій, сорокамільйонній країні, яких потрібно знайти, причому не всіх, а добровольців, хто готовий стати донором,
– сказав він. 

Нагадаємо, що в Сумах вже почали закликати людей до здачі плазми крові. Аби заохотити донорів, в місті ввели підвищені розцінки на плазму. За 1 літр донор отримує 1200 гривень та безкоштовну діагностику організму.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Суми Ліки Коронавірус в Україні
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