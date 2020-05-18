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В Україні за добу зареєстрували 325 випадків COVID-19: кількість інфікованих в країні – 18 616

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Коронавірус в Україні станом на 18 травня
Коронавірус в Україні станом на 18 травня / 24 канал

Від учора в Україні зафіксували 325 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, загальна кількість хворих станом на 09:00 18 травня становить 18 616.

Про кількість нових випадків зараження COVID-19 в Україні повідомляє система моніторингу поширення коронавірусу Апарату РНБО України.

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Впродовж минулої доби хворобу виявили у 325 людей, внаслідок чого загальна кількість інфікованих в Україні зросла до 18 616

На жаль, від ускладнень, спричинених хворобою, померла ще 21 людина. Кількість летальних випадків внаслідок хвороби становить 535

Від учора повторний ПЛР-аналіз показав негативний результат у 160 людей, що означає, що ці пацієнти повністю одужали. Від початку епідемії коронавірусу в Україні одужали вже 5 275 людей

Впродовж дня найбільше нових випадків зараження зафіксували у Львівській, Рівненській областях та у Києві. Втім, епідеміологічна ситуація й надалі залишається найскладнішою саме в Чернівецькій області та у столиці. 

COVID-19 в областях України станом на 18 травня:

  • Чернівецька область – 2 713;
  • Київ – 2 321;
  • Київська область – 1 224;
  • Івано-Франківська область – 1 221;
  • Рівненська область – 1 167;
  • Тернопільська область – 1 081;
  • Львівська область – 1 066;
  • Закарпатська область – 901;
  • Дніпропетровська область – 843;
  • Харківська область – 789;
  • Одеська область – 764;
  • Вінницька область – 733;
  • Волинська область – 625;
  • Житомирська область – 564;
  • Кіровоградська область – 445;
  • Запорізька область – 382;
  • Черкаська область – 372;
  • Хмельницька область – 267;
  • Полтавська область – 264;
  • Миколаївська область – 262;
  • Херсонська область – 168;
  • Сумська область – 163;
  • Донецька область – 131;
  • Чернігівська область – 108;
  • Луганська область – 42.

Зауважте! Ця статистика без урахування даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини України Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Статистика Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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