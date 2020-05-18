В Україні за добу зареєстрували 325 випадків COVID-19: кількість інфікованих в країні – 18 616
Від учора в Україні зафіксували 325 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, загальна кількість хворих станом на 09:00 18 травня становить 18 616.
Про кількість нових випадків зараження COVID-19 в Україні повідомляє система моніторингу поширення коронавірусу Апарату РНБО України.
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Впродовж минулої доби хворобу виявили у 325 людей, внаслідок чого загальна кількість інфікованих в Україні зросла до 18 616.
На жаль, від ускладнень, спричинених хворобою, померла ще 21 людина. Кількість летальних випадків внаслідок хвороби становить 535.
Від учора повторний ПЛР-аналіз показав негативний результат у 160 людей, що означає, що ці пацієнти повністю одужали. Від початку епідемії коронавірусу в Україні одужали вже 5 275 людей.
Впродовж дня найбільше нових випадків зараження зафіксували у Львівській, Рівненській областях та у Києві. Втім, епідеміологічна ситуація й надалі залишається найскладнішою саме в Чернівецькій області та у столиці.
COVID-19 в областях України станом на 18 травня:
- Чернівецька область – 2 713;
- Київ – 2 321;
- Київська область – 1 224;
- Івано-Франківська область – 1 221;
- Рівненська область – 1 167;
- Тернопільська область – 1 081;
- Львівська область – 1 066;
- Закарпатська область – 901;
- Дніпропетровська область – 843;
- Харківська область – 789;
- Одеська область – 764;
- Вінницька область – 733;
- Волинська область – 625;
- Житомирська область – 564;
- Кіровоградська область – 445;
- Запорізька область – 382;
- Черкаська область – 372;
- Хмельницька область – 267;
- Полтавська область – 264;
- Миколаївська область – 262;
- Херсонська область – 168;
- Сумська область – 163;
- Донецька область – 131;
- Чернігівська область – 108;
- Луганська область – 42.
Зауважте! Ця статистика без урахування даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.
Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу
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