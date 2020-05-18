В Україні за добу зареєстрували 325 випадків COVID-19: кількість інфікованих в країні – 18 616

Від учора в Україні зафіксували 325 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, загальна кількість хворих станом на 09:00 18 травня становить 18 616.

Про кількість нових випадків зараження COVID-19 в Україні повідомляє система моніторингу поширення коронавірусу Апарату РНБО України.

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Впродовж минулої доби хворобу виявили у 325 людей, внаслідок чого загальна кількість інфікованих в Україні зросла до 18 616.

На жаль, від ускладнень, спричинених хворобою, померла ще 21 людина. Кількість летальних випадків внаслідок хвороби становить 535.

Від учора повторний ПЛР-аналіз показав негативний результат у 160 людей, що означає, що ці пацієнти повністю одужали. Від початку епідемії коронавірусу в Україні одужали вже 5 275 людей.

Впродовж дня найбільше нових випадків зараження зафіксували у Львівській, Рівненській областях та у Києві. Втім, епідеміологічна ситуація й надалі залишається найскладнішою саме в Чернівецькій області та у столиці.

COVID-19 в областях України станом на 18 травня:

Чернівецька область – 2 713;

Київ – 2 321;

Київська область – 1 224;

Івано-Франківська область – 1 221;

Рівненська область – 1 167;

Тернопільська область – 1 081;

Львівська область – 1 066;

Закарпатська область – 901;

Дніпропетровська область – 843;

Харківська область – 789;

Одеська область – 764;

Вінницька область – 733;

Волинська область – 625;

Житомирська область – 564;

Кіровоградська область – 445;

Запорізька область – 382;

Черкаська область – 372;

Хмельницька область – 267;

Полтавська область – 264;

Миколаївська область – 262;

Херсонська область – 168;

Сумська область – 163;

Донецька область – 131;

Чернігівська область – 108;

Луганська область – 42.

Зауважте! Ця статистика без урахування даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

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