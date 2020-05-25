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В Україні зареєстрували 21 245 хворих на коронавірус COVID-19

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Коронавірус в Україні станом на 25 травня
Коронавірус в Україні станом на 25 травня / apnews.com

Від учора на території України коронавірус виявили у 259 громадян. Відтак, станом на 25 травня 09:00 в Україні зафіксували 21 245 випадків зараження COVID-19.

Про епідеміологічну ситуацію в країні повідомляє система моніторингу поширення COVID-19 апарату РНБО України.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Статистика Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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