Уряд виділив 203 мільйони на зарплати медпрацівникам та вчителям

Кабінет міністрів України виділив кошти на погашення заборгованості медпрацівникам та вчителям.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив член партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

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Він розповів, що кабмін перерозподілив 203 мільйони стабілізаційної дотації між областями. Це лише частково погасить заборгованість по зарплаті лікарям та вчителям, проте це лише один з кроків. Загалом держава винна своїм працівникам у сфері знань та охорони здоров'я вже понад мільярд гривень.

Також Гончаренко поділився документацією, де можна переглянути, скільки коштів отримала кожна область на погашення заборгованості.

Скільки грошей виділили на кожну область:



Раніше очільниця МОЗ Зоряна Скалецька пообіцяла, що остаточно усі борги будуть погашені у квітні 2020 року. Проте уряд повинен був виділити перших 700 мільйонів ще 15 листопада.

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