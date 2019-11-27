Уряд виділив 203 мільйони на зарплати медпрацівникам та вчителям

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Заборгованість по зарплаті: коли виплатять кошти / firtka

Кабінет міністрів України виділив кошти на погашення заборгованості медпрацівникам та вчителям.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив член партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

До теми: Скалецька пообіцяла, що медпрацівникам заборгували зарплату востаннє

Він розповів, що кабмін перерозподілив 203 мільйони стабілізаційної дотації між областями. Це лише частково погасить заборгованість по зарплаті лікарям та вчителям, проте це лише один з кроків. Загалом держава винна своїм працівникам у сфері знань та охорони здоров'я вже понад мільярд гривень

Також Гончаренко поділився документацією, де можна переглянути, скільки коштів отримала кожна область на погашення заборгованості.

Скільки грошей виділили на кожну область:


Раніше очільниця МОЗ Зоряна Скалецька пообіцяла, що остаточно усі борги будуть погашені у квітні 2020 року. Проте уряд повинен був виділити перших 700 мільйонів ще 15 листопада.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Кабінет Міністрів України Здорове життя Лікарня Освіта Міністерство охорони здоров’я Олексій Гончаренко Європейська солідарність Бюджет Міністерство освіти та науки України
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