В Ірані від коронавірусу вилікували жінку, якій 103 роки

В Ірані лікарям вдалося вилікувати від коронавірусу довгожительку. Жінці 103 роки, попередньо у неї виявили коронавірус та лікування допомогло побороти інфекцію.

Після одужання жінку відпустили додому, повідомило видання EurAsia Daily.

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Захворювання було в легкій формі, відтак повторний аналіз на Covid-19 показав негативний результат.

Жінка є вже другим довгожителем, який вилікувався від коронавірусу.

Раніше чоловік з КНР, якому теж 103 роки, повністю одужав після хвороби на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, в країні понад 16 тисяч людей хворіють на коронавірус. Жертвами нового коронавірусу за добу стали ще 147 людей – це рекордна кількість смертей за день у країні, загалом число летальних випадків сягнуло 1135.

Примітно, що Іран ще не вводив ніяких обмежень у країні, але посадовці неодноразово закликали населення залишатися вдома.

Померти від коронавірусу найбільше ризикують старші люди. Вони в групі ризику, особливо важко переносять хворобу люди, які понад 80 років.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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