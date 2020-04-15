В Івано-Франківській області від коронавірусу помер сільський голова

У Івано-Франківській області від коронавірусу помер Тарас Федорів. Він був сільською головою Братківців, Тисменецького району.

Чоловікові був 51 рік, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

До теми В Україні вже 3764 випадки коронавірусу COVID-19

За словами Марцінківа, сільський голова Братківців помер зранку 15 квітня.

Сьогодні, 15 квітня зранку від коронавірусу у лікарні помер Тарас Федорів - сільський голова Братківців, Тисменецького району Івано-Франківської області. Це велика трагедія. Йому був лише 51 рік. Велике співчуття рідним та близьким померлого,

– написав Марцінків.

Станом на 15 квітня, в Івано-Франківській області виявили 356 випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні хворобу виявили у 3764 людей, 143 з яких вилікувались, а 108 померли.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.