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В Івано-Франківській області від коронавірусу помер сільський голова

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На Прикарпатті від коронавірусу помер сільський голова / Unsplash

У Івано-Франківській області від коронавірусу помер Тарас Федорів. Він був сільською головою Братківців, Тисменецького району.

Чоловікові був 51 рік, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

До теми В Україні вже 3764 випадки коронавірусу COVID-19

За словами Марцінківа, сільський голова Братківців помер зранку 15 квітня. 

Сьогодні, 15 квітня зранку від коронавірусу у лікарні помер Тарас Федорів - сільський голова Братківців, Тисменецького району Івано-Франківської області. Це велика трагедія. Йому був лише 51 рік. Велике співчуття рідним та близьким померлого,
– написав Марцінків. 

Станом на 15 квітня, в Івано-Франківській області виявили 356 випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні хворобу виявили у 3764 людей, 143 з яких вилікувались, а 108 померли. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Коронавірус COVID-19 Жертви Новини Івано-Франківська Коронавірус в Україні
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