В Івано-Франківській області від коронавірусу помер сільський голова
У Івано-Франківській області від коронавірусу помер Тарас Федорів. Він був сільською головою Братківців, Тисменецького району.
Чоловікові був 51 рік, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
До теми В Україні вже 3764 випадки коронавірусу COVID-19
За словами Марцінківа, сільський голова Братківців помер зранку 15 квітня.
Сьогодні, 15 квітня зранку від коронавірусу у лікарні помер Тарас Федорів - сільський голова Братківців, Тисменецького району Івано-Франківської області. Це велика трагедія. Йому був лише 51 рік. Велике співчуття рідним та близьким померлого,
– написав Марцінків.
Станом на 15 квітня, в Івано-Франківській області виявили 356 випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні хворобу виявили у 3764 людей, 143 з яких вилікувались, а 108 померли.
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