В Кіровоградській області вже 27 медиків хворі на COVID-19
В Кіровоградській області підтвердили ще шість нових випадків захворювання на коронавірус серед працівників медичних установ. Всього їх вже 27.
Про це повідомила пресслужба Кіровоградської обласної державної адміністрації.
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Як зазначив голова ОДА Андрій Балонь, станом на 8 квітня в області заразилися COVID-19 27 медиків.
З них шість лікарів з Кіровоградської обласної лікарні, 20 медпрацівників з обласного клінічного госпіталю ветеранів війни й один медпрацівник з приватної клініки "Ацинус",
– зазначив губернато.
У медичних закладах, де виявили інфікованих працівників, тепер проведуть належні епідеміологічні заходи. Загалом в області підтверджено 76 випадків коронавірусу, два з них – летальні.
Всього в Україні станом на 8 квітня зафіксували 1668 випадків COVID-19. Від минулої доби в Україні зареєстрували 206 нових випадків зараження коронавірусом.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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