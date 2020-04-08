24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

В Кіровоградській області вже 27 медиків хворі на COVID-19

- Читать новость на русском
Хворі лікарі на Кіровоградщині / 5.ua

В Кіровоградській області підтвердили ще шість нових випадків захворювання на коронавірус серед працівників медичних установ. Всього їх вже 27.

Про це повідомила пресслужба Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Також на тему: Питання про скасування карантину у МОЗ прокоментують не раніше, ніж за 10 днів

Як зазначив голова ОДА Андрій Балонь, станом на 8 квітня в області заразилися COVID-19 27 медиків.

З них шість лікарів з Кіровоградської обласної лікарні, 20 медпрацівників з обласного клінічного госпіталю ветеранів війни й один медпрацівник з приватної клініки "Ацинус",
– зазначив губернато.

У медичних закладах, де виявили інфікованих працівників, тепер проведуть належні епідеміологічні заходи. Загалом в області підтверджено 76 випадків коронавірусу, два з них – летальні.

Всього в Україні станом на 8 квітня зафіксували 1668 випадків COVID-19. Від минулої доби в Україні зареєстрували 206 нових випадків зараження коронавірусом.

Коронавірус Симптоми
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Кропивницького Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська
7 квітня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза
5 квітня 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
3 квітня 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин