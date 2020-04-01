В Німеччині пропонують давати дозвіл на роботу усім, хто вже перехворів на COVID-19

Ввести "імунні паспорти" для співробітників, які перехворіли на COVID-19. З такою ініціативою виступили німецькі вчені.

Про це пише The Guardian.

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В середині квітня в Німеччині планують понад 100 тисяч добровольців протестують на антитіла до SARS-CoV-2. Потім вибірку збільшать, щоб стежити за поширенням коронавірусу. Зараз дослідження знаходиться на етапі пошуку фінансування.

Ті, хто набув імунітет, могли б отримати документ про проходження вакцинації, щоб для них вже не діяла заборона на роботу,

– розповів Герард Краузе, глава епідеміологічного відділення Центру досліджень інфекційних хвороб ім. Гельмгольца в Брауншвейгу.

Німецька влада поки не коментували цю ініціативу.

У чому небезпека такої ініціативи?

Вчені ще не знають напевно, чи надовго вистачає імунітету, якщо людина перехворіла COVID-19.

Якщо такі паспорти дійсно введуть, це може підштовхнути людей, що залишилися на межі розорення, до відчайдушних вчинків: щоб повернути собі право на роботу, вони будуть спеціально заражатися вірусом, вважають критики цієї ідеї.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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