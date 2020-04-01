24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

В Німеччині пропонують давати дозвіл на роботу усім, хто вже перехворів на COVID-19

- Читать новость на русском
Коронавірус в Німеччині / dengi.informator.ua

Ввести "імунні паспорти" для співробітників, які перехворіли на COVID-19. З такою ініціативою виступили німецькі вчені.

Про це пише The Guardian.

Також на тему: БЦЖ і коронавірус: з'явилася теорія, чому все так погано в США й Італії

В середині квітня в Німеччині планують понад 100 тисяч добровольців протестують на антитіла до SARS-CoV-2. Потім вибірку збільшать, щоб стежити за поширенням коронавірусу. Зараз дослідження знаходиться на етапі пошуку фінансування.

Ті, хто набув імунітет, могли б отримати документ про проходження вакцинації, щоб для них вже не діяла заборона на роботу,
– розповів Герард Краузе, глава епідеміологічного відділення Центру досліджень інфекційних хвороб ім. Гельмгольца в Брауншвейгу.

Німецька влада поки не коментували цю ініціативу.

У чому небезпека такої ініціативи? 

Вчені ще не знають напевно, чи надовго вистачає імунітету, якщо людина перехворіла COVID-19.

Якщо такі паспорти дійсно введуть, це може підштовхнути людей, що залишилися на межі розорення, до відчайдушних вчинків: щоб повернути собі право на роботу, вони будуть спеціально заражатися вірусом, вважають критики цієї ідеї.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Профілактика захворювань Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 15:17 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 236176
сьогодні , 13:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 2700 хворих
Лікування 134080
сьогодні , 13:52 Старт другого етапу медреформи: які медичні послуги будуть безкоштовними
Здорове життя 27481
сьогодні , 13:39 Українців можуть зобов'язати носити маски та обмежити кількість людей на вулиці
Лікування 6430
сьогодні , 10:12 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
Лікування 22411
сьогодні , 13:50 На Вінниччині підтвердили 49 випадків коронавірусу
Лікування 15981
сьогодні , 11:47 У 2020 році на Донбасі загинули 43 військових: поіменний список
Новини України 31780
сьогодні , 13:35 Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень
Новини України 38672
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
29 березня 21:30 Як витримати карантин на самоті: практичні поради психолога
Євгенія Мазур

Новини
Більше новин
Залиште відгук