В Одесі діти масово отруїлися в шкільній їдальні
В одній з одеських шкіл, Суворовського району, 86 дітей не прийшло на навчання. Вони з температурою, діареєю, нудотою та важкістю у шлунку залишилися вдома.
Про подію стало відомо з листа, який надійшов в Хаджибеївський відділ поліції з районної прокуратури – в ньому батьки школярів просили перевірити навчальний заклад, в якому нібито отруїлися їхні діти.
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Батьки кажуть, дітям різко стало зле після відвідин шкільної їдальні. За останні кілька днів до інфекційної лікарні госпіталізували вже 17 учнів. Їм від 6 до 12 років. У них виявили сальмонельоз.
До школи уже навідалися представники держпродспоживслужби. А у поліції відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм. Наразі правоохоронці встановлюють, що стало причиною занедужання дітей.
Приходила держспоживслужба. Зараз у нас буде санстанція, яка приведе до ладу їдальню, клас у якому діти захворіли. Більшість дітей батьки залишили вдома, бо вони щось десь почули, щось десь побачили,
– сказала директорка школи Наталя Іванова.
Коментар директорки школи та однієї з мам: дивіться відео
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