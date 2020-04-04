В Україні 1096 випадків коронавірусу: статистика по областях
Згідно з даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 зареєстрованих випадків коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
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За добу в Україні зареєстрували 154 нових випадків зараження COVID-19. Відтак, тепер в країні 1096 випадків коронавірусної інфекції та 28 летальних випадків.
Повторний ПЛР-тест показав негативний результат у 23 людей – ці пацієнти вже одужали.
В яких областях України виявили COVID-19:
- Вінницька область – 66 випадків;
- Волинська область – 17 випадків;
- Дніпропетровська область – 14 випадків;
- Донецька область – 8 випадків;
- Житомирська область – 9 випадків;
- Закарпатська область – 24 випадки;
- Запорізька область – 28 випадків;
- Івано-Франківська область – 94 випадки;
- Кіровоградська область – 19 випадків;
- м. Київ – 195 випадків;
- Київська область – 77 випадків;
- Львівська область – 14 випадків;
- Луганська область – 3 випадки;
- Одеська область – 26 випадків;
- Полтавська область – 8 випадків;
- Рівненська область – 31 випадок;
- Сумська область – 37 випадків;
- Тернопільська область – 135 випадків;
- Харківська область – 1 випадок;
- Херсонська область – 8 випадків;
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Чернівецька область – 206 випадків;
- Черкаська область – 61 випадок;
- Чернігівська область – 5 випадків.
Важливо: Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У повідомленні також йдеться, що станом на ранок 4 квітня до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на коронавірус. Натомість з початку 2020 року лабораторія дослідила 5040 таких підозр.
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