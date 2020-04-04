В Україні 1096 випадків коронавірусу: статистика по областях

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 зареєстрованих випадків коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я. До теми Реальна кількість інфікованих коронавірусом у світі – до 10 мільйонів людей, – експерт За добу в Україні зареєстрували 154 нових випадків зараження COVID-19. Відтак, тепер в країні 1096 випадків коронавірусної інфекції та 28 летальних випадків. Повторний ПЛР-тест показав негативний результат у 23 людей – ці пацієнти вже одужали. В яких областях України виявили COVID-19: Вінницька область – 66 випадків;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 14 випадків;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 9 випадків;

Закарпатська область – 24 випадки;

Запорізька область – 28 випадків;

Івано-Франківська область – 94 випадки;

Кіровоградська область – 19 випадків;

м. Київ – 195 випадків;

Київська область – 77 випадків;

Львівська область – 14 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 26 випадків;

Полтавська область – 8 випадків;

Рівненська область – 31 випадок;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 135 випадків;

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 10 випадків;

Чернівецька область – 206 випадків;

Черкаська область – 61 випадок;

Чернігівська область – 5 випадків. Важливо: Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У повідомленні також йдеться, що станом на ранок 4 квітня до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на коронавірус. Натомість з початку 2020 року лабораторія дослідила 5040 таких підозр.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.