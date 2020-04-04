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В Україні 1096 випадків коронавірусу: статистика по областях

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Скільки в Україні підтверджених випадків COVID-19 / Unsplash

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 зареєстрованих випадків коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За добу в Україні зареєстрували 154 нових випадків зараження COVID-19. Відтак, тепер в країні 1096 випадків коронавірусної інфекції та 28 летальних випадків. 

Повторний ПЛР-тест показав негативний результат у 23 людей – ці пацієнти вже одужали.

В яких областях України виявили COVID-19:

  • Вінницька область – 66 випадків;
  • Волинська область – 17 випадків;
  • Дніпропетровська область – 14 випадків;
  • Донецька область – 8 випадків;
  • Житомирська область – 9 випадків;
  • Закарпатська область – 24 випадки;
  • Запорізька область – 28 випадків;
  • Івано-Франківська область – 94 випадки;
  • Кіровоградська область – 19 випадків;
  • м. Київ – 195 випадків;
  • Київська область – 77 випадків;
  • Львівська область – 14 випадків;
  • Луганська область – 3 випадки;
  • Одеська область – 26 випадків;
  • Полтавська область – 8 випадків;
  • Рівненська область – 31 випадок;
  • Сумська область – 37 випадків;
  • Тернопільська область – 135 випадків;
  • Харківська область – 1 випадок;
  • Херсонська область – 8 випадків;
  • Хмельницька область – 10 випадків;
  • Чернівецька область – 206 випадків;
  • Черкаська область – 61 випадок;
  • Чернігівська область – 5 випадків.

Важливо: Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У повідомленні також йдеться, що станом на ранок 4 квітня до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на коронавірус. Натомість з початку 2020 року лабораторія дослідила 5040 таких підозр.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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