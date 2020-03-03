В Україні на швидку допомогу виділять 4,7 мільярда гривень

Сума 4,7 мільярда гривень передбачена на період з 1 квітня 2020 року по 31 грудня цього ж року.

Це приблизно на 800 мільйонів більше, ніж минулого року за медичною субвенцією, розповіла Оксана Мовчан під час брифінгу НСЗУ.

До теми Які медичні послуги будуть безкоштовними з 1 квітня 2020 року

Кошти спрямують до центрів екстреної медичної допомоги за допомогою 25 контрактів. 24 контракти укладуть з обласними центрами, а ще 1 – з центром екстреної медичної допомоги міста Києва.

Кошти находять до установи, і яким чином вони будуть розподілені – вирішуватиме керівник.

Що стосується заробітної плати – Оксана Мовчан рекомендує створити колективний договір, де будуть затверджені правила розподілу коштів та преміювання.



Скільки коштів виділять на екстрену медичну допомогу / Твоє Місто

Нагадаємо, нещодавно Олексій Гончарук поділився планом розвитку системи екстреної медичної допомоги.

Що передбачає план розвитку системи екстреної медичної допомоги:

Новий алгоритм догоспітальної категоризації викликів екстреної медичної допомоги. Для цього буде вдосконалено діяльність диспетчерських служб;

Нову модель розподілу посадових обов'язків між працівниками бригад екстреної медичної допомоги;

Запровадження сучасних стандартів госпітальної допомоги пацієнтам в невідкладних медичних станах, а також забезпечення дотримання цих стандартів;

Вдосконалення підходів планування реагування на надзвичайні події в частині міжвідомчої взаємодії, аналізу та прогнозування потужностей закладів охорони здоров'я.

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