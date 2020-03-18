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В Україні підтвердили два нових випадки захворювання на коронавірус: деталі

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В Україні 16 випадків захворювання на коронавірус / Getty Images

В Україні зафіксували два нових випадки захворювання на коронавірус Covid-19. Відтак, станом на 18 березня, в країні зареєстровано 16 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

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Нові випадки зараження коронавірусом зафіксували у Київській та Донецькій областях.

Станом на 18 березня 22:00, вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я підтвердила наявність коронавірусу у 16 людей.

В яких областях України зафіксували коронавірус:

  • У Чернівецькій області – 10;
  • У Київській області – 2;
  • У Києві – 2;
  • У Житомирській області – 1;
  • У Донецькій області – 1;

Також зареєстровано 2 летальних випадки через ускладнення, спричинені хворобою: у Житомирській та Чернівецькій області. 

Що відомо про хворого з Донецької області

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко розповів, що вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся з Єгипту. Нині медики надають йому усю необхідну допомогу. 

Людей, з якими контактував чоловік, знайшли. За станом здоров'я контактних осіб наглядають. 

Кириленко закликав жителів Маріуполя зберігати спокій та дбати як і про особисту, так і про інформаційну гігієну.

Натомість МОЗ закликає українців не ставитися до карантинних заходів легковажно.

Залишайтеся вдома. Самоізоляція є найефективнішим способом убезпечити себе,
– йдеться у повідомленні.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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