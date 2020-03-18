В Україні підтвердили два нових випадки захворювання на коронавірус: деталі
В Україні зафіксували два нових випадки захворювання на коронавірус Covid-19. Відтак, станом на 18 березня, в країні зареєстровано 16 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.
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Нові випадки зараження коронавірусом зафіксували у Київській та Донецькій областях.
Станом на 18 березня 22:00, вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я підтвердила наявність коронавірусу у 16 людей.
В яких областях України зафіксували коронавірус:
- У Чернівецькій області – 10;
- У Київській області – 2;
- У Києві – 2;
- У Житомирській області – 1;
- У Донецькій області – 1;
Також зареєстровано 2 летальних випадки через ускладнення, спричинені хворобою: у Житомирській та Чернівецькій області.
Що відомо про хворого з Донецької області
Голова Донецької ОДА Павло Кириленко розповів, що вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся з Єгипту. Нині медики надають йому усю необхідну допомогу.
Людей, з якими контактував чоловік, знайшли. За станом здоров'я контактних осіб наглядають.
Кириленко закликав жителів Маріуполя зберігати спокій та дбати як і про особисту, так і про інформаційну гігієну.
Натомість МОЗ закликає українців не ставитися до карантинних заходів легковажно.
Залишайтеся вдома. Самоізоляція є найефективнішим способом убезпечити себе,
– йдеться у повідомленні.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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