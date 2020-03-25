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В Україні посилили обмежувальні заходи

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Уряд посилив обмежувальні заходи / my.ua

Кабінет Міністрів України посилив обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню в Україні коронавірусу SARS-coV-19.

Постанова ініційована Міністром охорони здоров'я України Іллею Ємцем. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Тепер заклади охорони здоров'я мають право здійснювати:

  • обов'язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми Covid-19 або перебували в контакті з особами, у яких підтвердили недугу, якщо ці особи відмовляються від обстеження в добровільному порядку;
  • обов'язкову госпіталізацію таких осіб;
  • призначати карантин особам, яким встановлено діагноз Covid-19 та які ухиляються від лікування в добровільному порядку.

Крім того, МОЗ має розробити та затвердити порядки обов'язкової госпіталізації осіб, яким встановлено діагноз чи підозру на коронавірус та які ухиляються від лікування, обстеження та перебування на карантині в добровільному порядку.

Разом з тим, Національна поліція та Національна гвардія забезпечуватимуть охорону громадської безпеки і порядку на прилеглій території об’єктів, на яких проводяться заходи з обов’язкового обстеження, госпіталізації або карантину.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Ілля Ємець Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Лікування
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