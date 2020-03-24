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В Україні вже 100 випадків коронавірусу: у Броварах хворобу виявили у 21-річної дівчини

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Коронавірус у Київській області / Getty Images

У Київській області виявили новий випадок коронавірусу. Наявність інфекції підтвердили у молодої дівчини, яку госпіталізували з підозрою на Covid-19 23 березня.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко.

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Пацієнтка перебуває в інфекційному відділенні Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. Медики оцінюють стан хворої як "середньої тяжкості".

Сапожко розповів, що дівчина контактувала з іноземцями, але поки невідомо, чи заразилася саме від них.

Відтак, тепер в Україні зареєстровано 100 випадків захворювання коронавірус, 3 з яких летальні, а одна людина одужала.


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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