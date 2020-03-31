В Україні заборонили рекламувати "ліки від коронавірусу"

Антимонопольний комітет України надав обов'язкові для виконання рекомендації рекламодавцям, а також рекламним компаніям, телебаченню та ЗМІ, в яких зобов'язав не поширювати рекламу про ліки, які нібито можуть лікувати коронавірус.

Наразі доведених ліків, які допоможуть вилікуватися чи запобігти COVID-19, немає, нагадали у пресслужбі АМКУ.

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"АМКУ вимагає від рекламодавців (виробників ліків), рекламних холдингів (тих, хто створює рекламні повідомлення та/або розміщує їх у ЗМІ) та телебачення (найбільшого каналу інформування населення) не створювати й не поширювати рекламу, яка може вводити в оману глядача щодо здатності ліків запобігти, або ж вилікувати COVID-19", – повідомили в Антимонопольному комітеті.

Рекламу ліків проти коронавірусу АМКУ розцінюватиме як введення споживачів в оману – це порушення антимонопольного законодавства, за яке виробників ліків та рекламодавців штрафуватимуть. Розмір штрафів може скласти до 5% річного доходу компанії.

Що відомо про нібито ліки від коронавірусу

Нещодавно на українському телебаченні та в Youtube з’явилася реклама лікарського препарату "Декасан". У рекламі мовилося, що препарат "діє" на коронавіруси.

Водночас імунологи кажуть, що це – маніпуляція, а жоден препарат у світі не здатний побороти коронавіруси в організмі людини. Ліки та вакцину проти COVID-19 ще шукають.

Згодом директор компанії-виробника "Декасану" вибачився за таку рекламу.



Фейки і правда про коронавірус / Інфогарфіка 24 каналу