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В Україні заборонили рекламувати "ліки від коронавірусу"

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Ліки від коронавірусу заборонено рекламувати в Україні / 5.ua

Антимонопольний комітет України надав обов'язкові для виконання рекомендації рекламодавцям, а також рекламним компаніям, телебаченню та ЗМІ, в яких зобов'язав не поширювати рекламу про ліки, які нібито можуть лікувати коронавірус.

Наразі доведених ліків, які допоможуть вилікуватися чи запобігти COVID-19, немає, нагадали у пресслужбі АМКУ.

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"АМКУ вимагає від рекламодавців (виробників ліків), рекламних холдингів (тих, хто створює рекламні повідомлення та/або розміщує їх у ЗМІ) та телебачення (найбільшого каналу інформування населення) не створювати й не поширювати рекламу, яка може вводити в оману глядача щодо здатності ліків запобігти, або ж вилікувати COVID-19", – повідомили в Антимонопольному комітеті.

Рекламу ліків проти коронавірусу АМКУ розцінюватиме як введення споживачів в оману – це порушення антимонопольного законодавства, за яке виробників ліків та рекламодавців штрафуватимуть. Розмір штрафів може скласти до 5% річного доходу компанії.

Що відомо про нібито ліки від коронавірусу

  • Нещодавно на українському телебаченні та в Youtube з’явилася реклама лікарського препарату "Декасан". У рекламі мовилося, що препарат "діє" на коронавіруси.
  • Водночас імунологи кажуть, що це – маніпуляція, а жоден препарат у світі не здатний побороти коронавіруси в організмі людини. Ліки та вакцину проти COVID-19 ще шукають.
  • Згодом директор компанії-виробника "Декасану" вибачився за таку рекламу.

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Фейки і правда про коронавірус / Інфогарфіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Лікування Новини України Фейки про коронавірус Ліки Реклама АМКУ
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