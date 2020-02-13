Вагітні жінки, які користуються косметикою, збільшують ризик ожиріння у своїх дітей
Фахівці наголошують на тому, що вагітним необхідно бути уважнішими, обираючи косметичні засоби. Річ у тім, що деякі речовини в складі можуть серйозно нашкодити здоров'ю майбутньої дитини.
Вчені виявили у сечі вагітних високу концентрацію парабенів. Фахівці пов'язують їх з підвищеним ризиком ожиріння у майбутніх дітей, пише Nature Communication.
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Вчені розглянули дані 629 пар жінок і їхніх дітей. На 34 тижні вагітності жінки розповідали про засоби для догляду, якими користуються. Фахівці ознайомились зі складом цих косметичних засобів, аби виявити, чи є там парабени, після чого попросили вагітних здати аналіз сечі.
Шкода парабенів під час вагітності / First Cry
У тих жінок, які щодня користувались засобами з парабенами, в сечі виявляли високий рівень таких з'єднань бутилпарабену. Цікаво, що у дітей цих породіль вдвічі частіше виявляли ожиріння до 8 років. Окрім того, дівчата виявились піддатливішими до негативного впливу, ніж хлопці.
Аби краще зрозуміти вплив парабенів на вагітних, вчені провели досліди на мишах. Кількість парабенів у косметиці, як і у вагітних жінок, повпливала на концентрацію бутилпарабену. І так само, як і у людей, мишенята з піддослідної групи також були повнішими, а особливо жіночої статі.
Спостерігаючи за новонародженими мишенятами, вчені виявили, що мишенята з експериментальної групи більше їли в порівнянні з однолітками з контрольної групи. Вчені припускають, що це через зміни активності в гені POMC, які виявили у мишенят з експериментальної групи.
Втім, вчені зазначають, що не вийде знайти єдиного винуватця ожиріння. Надмірна вага може виникати через безліч факторів, що пов'язані зі способом життя як і матері, так і її потомства. Окрім того, парабени можуть міститися в багатьох харчових та лікарських продуктах.
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