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Вакцина проти COVID-19 через рік – це оптимістичний сценарій подолання пандемії, – агенція ЄС

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Вакцина проти коронавірусу може бути затвердженою через рік
Вакцина проти коронавірусу може бути затвердженою через рік / Ілюстративне фото

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) сказали, що якщо вакцину проти коронавірусу схвалять через рік – це означатиме, що світ рухається по оптимістичному сценарію подолання пандемії.

Вчені з усього світу працюють в посиленому режимі, аби чимшвидше розробити вакцину проти COVID-19, і якщо все піде за планом, то вакцина може бути готовою до затвердження на початку 2021 року, повідомляє Європейська правда, посилаючись на DW.

До теми Борис Джонсон вважає, що вакцину від коронавірусу можуть і не знайти

Про це заявив очільник відділу вакцини EMA Марко Кавалері, який додав, що "це просто прогнози" й на шляху до мети можуть виникнути затримки.

Адже не всі вакцини, які розробляються, можуть отримати дозвіл. 

Кавалері додав, що швидше цих термінів вакцина з'явиться лише в тому випадку, якщо у науковці доведуть її ефективність та безпеку. 

Швидке схвалення терапевтичних препаратів та вакцин стане можливим лише в тому випадку, якщо заявки будуть підтримані надійними науковими доказами, що дозволяють EMA зробити висновок про позитивний баланс користі та ризику для цих продуктів,
– сказав Марко Кавалері. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Профілактика захворювань Медицина Здоров'я Європа Вакцинація Коронавірус COVID-19 Лікування
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