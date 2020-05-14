Вакцина проти COVID-19 через рік – це оптимістичний сценарій подолання пандемії, – агенція ЄС

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) сказали, що якщо вакцину проти коронавірусу схвалять через рік – це означатиме, що світ рухається по оптимістичному сценарію подолання пандемії.

Вчені з усього світу працюють в посиленому режимі, аби чимшвидше розробити вакцину проти COVID-19, і якщо все піде за планом, то вакцина може бути готовою до затвердження на початку 2021 року, повідомляє Європейська правда, посилаючись на DW.

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Про це заявив очільник відділу вакцини EMA Марко Кавалері, який додав, що "це просто прогнози" й на шляху до мети можуть виникнути затримки.

Адже не всі вакцини, які розробляються, можуть отримати дозвіл.

Кавалері додав, що швидше цих термінів вакцина з'явиться лише в тому випадку, якщо у науковці доведуть її ефективність та безпеку.

Швидке схвалення терапевтичних препаратів та вакцин стане можливим лише в тому випадку, якщо заявки будуть підтримані надійними науковими доказами, що дозволяють EMA зробити висновок про позитивний баланс користі та ризику для цих продуктів,

– сказав Марко Кавалері.

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