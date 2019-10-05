Вакцинація від грипу: чи можна вакцинуватися, якщо симптоми вже є
Чи можна вакцинуватись від грипу відразу після хвороби чи варто все ж таки зачекати?
Останні дослідження свідчать про те, що вакцинуватись можна навіть тоді, коли деякі симптоми вже наявні. Нежить не заважає вакцинуванню, а щеплення навпаки полегшує перебіг захворювання.
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Відтак, дитину з нетяжкими проявами вірусної інфекції можна вакцинувати.
Зокрема, вакцинація не обтяжує перебіг хвороби, якщо наявні такі симптоми:
- кашель;
- нежить;
- температура нижче 38.3;
- отит;
- діарея.
Якщо симптоми захворювання не тяжкі, вакцинуватись можна
Окрім запобігання захворюванням, вакцинація проти грипу може запобігти важким, небезпечним для життя ускладненням у дітей, наприклад:
Дослідження 2014 року показало, що вакцинація проти грипу зменшила ризик прийому дітей на грип до педіатричного відділення інтенсивної терапії на 74% протягом сезонів грипу з 2010-2012 років.
У 2017 році було проведено дослідження в журналі Pediatrics external icon, яке довело, що вакцинація проти грипу також значно знижує ризик дитини померти від грипу.
У дослідженні, в якому було розглянуто дані за чотири сезони грипу між 2010 та 2014 роками, було виявлено, що вакцинація проти грипу знижує ризик смерті, пов’язаної з грипом, наполовину (51 відсоток) серед дітей, які страждають на високі ризики, та майже на дві третини (65 відсотків) серед здорових дітей.
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