Вакцини з абортованих ембріонів: які види щеплень та чому так виготовляють

У виробництві вакцин використовуються дві лінії клітин, які отримали з абортованих ембріонів. Це лінія WI-38 і лінія MRC-5.

Важлива властивість диплоїдних клітин ембріона (на відміну від клітин дорослого) – здатність нескінченно ділитися, розповіла біолог Антоніна Чернецька.

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Тобто для створення однієї клітинної лінії для вирощування вірусів, яка знаходиться в нескінченному виробництві все нових і нових клітин було досить одного взяття клітинного матеріалу. У ліній WI-38 і MRC-5 все так і було.

Вакцини лінії WI-38

Лінія WI-38 була отримана в 1964 році з диплоїдних клітин легеневої сполучної тканини (фібробластів) абортованої дівчинки, якій було близько 12 тижнів. Аборт був зроблений у Швеції. Батьки дитини порахували, що у них вже і так надто багато дітей, це і було причиною аборту.



Не всі вакцини виробляють з абортованих ембріонів

Вибір припав саме на цей ембріон, тому що потрібен був здоровий плід, зачатий здоровими батьками, без виявлених спадкових і особливо онкологічних захворювань в анамнезі.

Саме на клітинній лінії WI-38 був вирощений штам вакцинних (ослаблених) вірусів краснухи. До цього всі спроби були невдалими. Тобто завдяки цій лінії було створене щеплення.

Вакцини лінії MRC-5

Лінія MRC-5 була отримана в 1966 році з легеневих клітин 14-тижневого хлопчика, абортованого в Англії у 27-річної жінки. Плід теж був здоровим, а у матері не було спадкових захворювань і схильності до раку. На основі цієї лінії роблять щеплення від гепатиту А, вітрянки, поліомієліту (не всі) і від сказу (не всі).

Важливо! Вчені не чекали вагітних матерів в темному провулку і не тягли на аборт, навіть не переконували їх в цьому методом тиску, нічого не крали. Рішення про аборт було прийнято добровільно.

Хто проти таких вакцин?

Релігія

Проти використання ліній клітин людини найактивніше виступають релігійні люди. Такі вакцини вони називають гріховними, адже вони зроблені на "убитих немовлят". Але це тільки дві лінії, а не усі сучасні вакцини.



Церква в жодному офіційному документі не забороняла вакцини з людськими клітинами

І сьогодні ніхто не потребує нових біоматеріалів для виготовлення тої чи іншої вакцини, тобто мова не йде про постійне використовування клітин людських ембріонів, а отже, мова не йде про сприяння абортам. Також церква в жодному офіційному документі не заборонила вакцинуватись проти краснухи існуючими щепленнями.

Антивакцинатори

У ряді претензій до вакцин нарівні зустрічаються висловлювання на кшталт "поки вакцини будуть робити на тканинах тварин завжди буде ризик зараження вірусами!" і "використання абортованих ембріонів не етично! Це блюзнірство!".

Але з чого ж робити вакцини? З тварин не можна, з клітин людини – не можна. З повітря? Клітини дорослої людини не підходять з багатьох причин. Хоча б тому, що дорослий донор з більшою ймовірністю буде інфікований хоч чимось, і це щось буде вже вірусами людини, а не вірусами тварин, а значить з куди більшою ймовірністю небезпечний.

А ще клітини дорослої людини не можуть поділитися більш як 52 рази, це явище називається межа Хейфліка. Теломери коротшають і ДНК не може подвоїтися.

Зараз йдуть розробки клітинних ліній на основі пухлинних клітин людини. Але і тут, мабуть, буде обурення "нам будуть колоти рак".

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