Вчені виявили нову причину розвитку шизофренії

Шизофренія – дуже складне психічне захворювання, і вчені сподіваються, що нова знахідка допоможе їм розробити кращі методи лікування.

Дослідники з лікарні штату Массачусетс та Гарвардської медичної школи виявили ДНК, які кодують білки та допомагають клітинам мозку ефективно співпрацювати між собою. Ризики шизофренії збільшуються, коли функції цих ДНК порушуються, повідомляє Daily Mail.

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Вчені провели один із найбільших генетичних аналізів на шизофренію

Вони вивчили дані ДНК понад 125 000 людей, хворих на шизофренію. І знайшли закономірність у геномах 25 000 людей закономірності стосовно симптомів цієї хвороби, а саме: марення, галюцинації, заплутаність думок та мови.

Вперше їм вдалося ідентифікувати 10 генів, які при "збої" різко збільшують ризики шизофренії. Принципово важливо, що 2 з цих 10 генів містять інструкції щодо вироблення в організмі спеціального білка. Ці білки називаються рецепторами глутамату та грають важливу роль у тому, як клітини мозку контактують між собою.

Нині багато психотропних препаратів працюють шляхом зміни рівня дофаміну, а це дослідження – нове розуміння того, що збільшує ризики шизофренії, що може скерувати науковців на розробку ефективної терапії цього захворювання.

Дослідники зазначають, що їх відкриття може бути лише "вершиною айсберга", оскільки вони підозрюють, що подальший аналіз виявить більше ДНК, які грають важливу роль у розвитку цього захворювання.

Розробка нових препаратів для лікування шизофренії може полегшити життя мільйонам, адже лише у США через цю хворобу страждає близько 3,2 мільйона американців.

Розробка ліків проти шизофренії не прогресувала близько 50 років, лише за останнє десятиліття вчені почали робити генетичні відкриття, що допомагають краще зрозуміти механізми, які лежать в основі розладу.

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