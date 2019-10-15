Вчені вперше оживили мертвий мозок миші на тривалий час

Японські вчені винайшли нову методику, за допомогою якої мертвий мозок миші успішно функціонував впродовж місяця.

Раніше життя мертвого мозку можна було підтримувати не більш ніж кілька днів, повідомляє Naked Science.

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Проблема була в тому, що тканини швидко висихають та гинуть, якщо не зберігаються у вологому середовищі, наповненому поживними речовинами. Проте разом з цим надмірна кількість рідини призводить до порушення газообміну та пошкоджень тканин.

Вчені застосували новий спеціальний мікрофлюїдний пристрій, який допоміг зволожити тканини на оптимальному рівні. Завдяки цьому тканини не мають потреби бути зануреними в рідину – організм отримує поживні речовини з вологого середовища.

Дослідження на мишах показали, що тканини можуть залишатися живими понад 25 днів і підтримувати циркадний ритм (тобто мозок відрізняє день та ніч і належно працює за цим графіком). На 25-й день тканини зберегли близько 97 відсотків початкової активності та втратили її лише через наступні 10 днів.



Активність мозку миші впродовж 25 днів

Тепер команда вчених планує провести низку довгострокових експериментів, спостерігаючи за активністю кровоносних судин і руху клітин під час нарощення штучних органів.

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