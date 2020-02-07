Велика доза віагри може викликати несподіваний побічний ефект

Виявилось, що деякі чоловіки, які вперше прийняли віагру у великих дозах, відчувають на собі неочікуваний зоровий ефект.

Препарат Силденафіл, ніщо інакше як "Віагра", використовується як безпечний метод для лікування еректильної дисфункції з мінімальною кількістю побічних ефектів. Однак нове дослідження вказує на те, що цей засіб може викликати чутливість до світла або порушити сприйняття кольорів, повідомляє Frontiers in Neurology.

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Шлях створення Силденафілу цікавий, адже насправді його розробили для лікування тиску. Втім, завдяки тому, що препарат розширює кровоносні судини й розслабляє гладкі м'язи пеніса, він здатен ще й значно полегшити та налагодити ерекцію.

Дія препарату може тривати від 3 до 5 годин, а побічні ефекти (головний біль та сплутаність свідомості) виникають зазвичай рідко так тривають досить недовго.

Попри це, лікар-офтальмолог Джюнейт Караарслан з Туреччини звернув увагу на своїх пацієнтів та помітив додатковий побічний ефект. Він написав статтю, у якій розповів про своїх 17 пацієнтів-чоловіків. Усі вони скаржилися йому на численні проблеми із зором: помутніння зображення, підвищена світлочутливість, а також порушення сприйняття кольорів (червоно-зелений дальтонізм або занадто інтенсивне сприйняття синього кольору).

Чоловіків об'єднувала одна річ – усі вони вперше скористалися найвищою дозволеною дозою Силденафілу – 100 міліграмів. Як повідомили пацієнти, ці ефекти почались після того, як почалась дія препарату і не зникали до кількох діб. Лише через три тижні після прийому Силденафілу у всіх пацієнтів відновився попередній зір.

Для переважної більшості чоловіків будь-які побічні ефекти будуть тимчасовими й слабкими. Однак я хотів би підкреслити, що у декого можуть виникнути проблеми із зором і очима,

– каже Джюнейт Караарслан.

Ймовірно, причина такої реакції в тому, що організм деяких людей не може ефективно розщеплювати й виводити препарат, що призводить до підвищення його концентрації в крові. Як застерігає лікар, перший прийом не варто починати з найвищої дозволеної дози, краще взяти найменшу. окрім того, препарат бажано приймати під наглядом лікаря.

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