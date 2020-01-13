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Великий язик може призводити до зупинки дихання під час сну

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Апное уві сні / New Atlas

Схуднення допомагає подолати синдром обструктивного апное, втім до нині фахівці ніяк не могли зрозуміти, чому. Нещодавно вчені виявили, що на звуження верхніх дихальних шляхів під час сну впливає великий розмір язика.

Команда вчених ще у 2014 році помітила, що синдром обструктивного апное корелює з великими розмірами язика та підвищеною кількістю жиру в ньому. Нещодавно вони провели дослідження, яке визначає нову терапевтичну мету, повідомляє American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

До теми: Неефективні методи схуднення: чому не варто вірити

 
Апное під час сну – це
Затримки або періоди поверхневого дихання під час сну. Кожна пауза може тривати від кількох секунд до кількох хвилин, повторюючись багато разів за ніч. Оскільки розлад порушує нормальний сон, хворі відчувають втому впродовж всього дня. У дітей це може проявлятись гіперактивністю або проблемами в школі.

У новому досліджені взяли участь 67 пацієнтів з обструктивним апное сну різних ступенів тяжкості. Всі учасники дослідження мали ІМТ понад 30, що є явною ознакою ожиріння. Втративши близько 10% ваги за пів року, загальна оцінка тяжкості показників апное покращилася на 31 відсоток.

До та після втрати ваги учасники дослідження проходили МРТ-сканування верхніх дихальних шляхів та черевної порожнини. Найголовнішим сполучним фактором між схудненням та ослабленням симптомів виявилося зменшення кількості жиру в язиці. 

Схуднення допомогло ослабити симптоми й завдяки зменшенню обсягів латеральних крилоподібних м'язів, які контролюють рухи нижньої щелепи, а також завдяки втраті жиру в бічних стінках дихальних шляхів. Втім ці фактори були не такими впливовими, як зменшення розмірів язику.

Більшість лікарів і навіть фахівці з апное зазвичай не звертають увагу на жир в язиці для лікування апное уві сні. Тепер, коли ми знаємо, що він є фактором ризику <...>, ми визначили унікальну терапевтичну мету, якої раніше ніколи не було,
– розповів автор дослідження Річард Шваб.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я дослідження Ожиріння
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