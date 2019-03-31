Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет

Останнім часом багато курців перейшли на вейп, вважаючи, що електронна сигарета більш безпечна для здоров'я. Серед них виявилися і підлітки. Наскільки виправдана така заміна, розповіла дитинолог, дитячий алерголог МС "Добробут" Катерина Ковбаско.

"Це модно, незвично, круто – парити вейп", – вважають підлітки. Справді, замість сигаретного диму – приємний аромат. Чому б і ні? Але вейп – лише данина моді і бажання наслідувати тим людям, які є для дітей авторитетом. Підлітки дуже швидко потрапляють під вплив оточення, хоча у них немає природної потреби в курінні.

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Однак багато хто забуває, що як і куріння звичайної сигарети, так і ширяння вейпа викликає нікотинову залежність. Річ у тім, що нікотин діє на курця розслабляючи, тимчасово покращуючи його настрій. Тому цей ефект хочеться повторити.

"За офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна п'ята дитина в Україні курить електронну сигарету", – розповіла лікар.

Який склад вейпу

"Ми не куримо, а паримо. І це не так шкідливо", – переконані багато курців. Але вони забувають про те, що наші легені взагалі не призначені для вдихання як парів, так і диму. Особливо якщо це відбувається регулярно.

Наприклад, для дорослої людини ми рекомендуємо обмежитися п'ятьма звичайними сигаретами в день, але для організму, що росте – це не показник норми,

– розповіла Катерина Ковбаско.

Якщо говорити про вейпи, то варто знати, що входить в його склад:

По-перше, це пропіленгліколь – речовина, що міститься в багатьох продуктах побутової хімії. До того ж немає даних, що вона абсолютно безпечна.

По-друге, в вейпі є гліцерин. Однак на даний момент шляхом досліджень поки не доведено, що відбувається при його згоранні. Тобто що вдихає людина? Чи виділяються шкідливі речовини чи ні?

По-третє, до складу вейпу входять ароматизатори, які можуть викликати алергію. Крім того, людина сама вибирає різні добавки для вживання. Курці просто забувають: все, що потрібно легеням – це чисте повітря.



Шкода від електронних сигарет

Парування вейпа викликає таку ж залежність, як куріння звичайної сигарети, прийняття наркотиків або алкоголю. І чим раніше дитина починає курити (парити), тим швидше виникає звикання

– зазначила лікар.

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Чи шкідливі електронні сигарети

Якщо вибирати між звичайною сигаретою і вейпом, то другий варіант буде менш шкідливий, але сказати, що від електронної сигарети курець отримує більше користі, не можна. Тим паче, якщо це підліток.

Потрібно розуміти, що ще немає достовірних даних і серйозних досліджень, які б підтвердили: так – обирайте вейп. Замінники звичайної сигарети запустили в масове виробництво в 2000 роках. А в 2013 вони з'явилися в пострадянських країнах. Тому поки не існує якихось довгострокових прогнозів. Проте якщо запитати лікаря, що краще, то будь-який медик відповість: "Кинути палити".



Чим небезпечний вейп

Рекомендації лікаря батькам підлітків, які курять вейп

"Я б порадила батькам записати підлітка в спортивну або будь-яку іншу секцію, щоб він виявився в психологічно здоровому колективі, де у дітей зовсім інші інтереси. Необхідно зайняти його час, тобто має з'явитися якийсь здорове захоплення, яке зацікавить дитину. Разом з тим дуже важливо прислухатися до його думки, адже найчастіше те, що подобається батькам і дітям – зовсім різні речі. І бажано проводити більше часу з дітьми. Як правило, вони обділені увагою дорослих", – зазначила Катерина Ковбаско.



Дитинолог, дитячий алерголог МС "Добробут" Катерина Ковбаско.

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