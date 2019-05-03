Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест

У кожній країні світу діє своя особлива система фінансування та організації медичних послуг. Інколи вони бувають досить складними та заплутаними – навіть для самих громадян

Безкоштовних медичних послуг не існує. Існують різні системи надання медичних послуг.

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Сьогодні спробуємо уявити себе мешканцями різних куточків світу та вгадати країну за системою охорони здоров’я. Пройдіть тест, який ми створили спільно із Міністерством здоров’я України, та спробуйте зрозуміти, про яку країну ідеться виключно за її системою охорони здоров’я.

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