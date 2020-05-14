Від коронавірусу помер відомий онколог з Прикарпаття

Від коронавірусу помер завідувач відділення Прикарпатського клінічного онкологічного центру Ігор Закала. Місцеві журналісти повідомляють, що він врятував сотні життів.

Ігор Закала майже три тижні боровся з хворобою і більшість часу був підключений до апарату штучної вентиляції легенів, повідомляє Голос.if.ua.

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Чоловік звернувся з симптомами коронавірусу до Центральної міської клінічної лікарні 24 квітня, й вже через 4 дні його приєднали до апарату ШВЛ. 13 травня він помер від ускладнень, спричинених хворобою.

Сумуємо разом з родиною, друзями й товаришами з приводу тяжкої втрати – невблаганна хвороба забрала життя Закали Ігоря Степановича... Був завжди толерантний, спокійний, врівноважений, стриманий. Вічна пам'ять,

– повідомляє Управління охорони здоров'я міської ради.

Інтерв'ю Ігоря Закали з журналістами Голос.if.ua: відео

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