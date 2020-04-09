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Від коронавірусу в Україні померли вже 57 людей: деталі

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Кількість померлих від коронавірусу в Україні

Станом на ранок 9 квітня в Україні офіційно підтверджено 1892 випадки захворювання на коронавірус. Водночас кількість смертей від коронавірусу, на жаль, зросла до 57 людей.

Оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За даними МОЗ, ще 45 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило коронавірус в їхньому організмі.

Наразі МОЗ не повідомляє, у яких саме областях зафіксовано нові смертельні випадки. 

 


Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

 

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Автор: Василь Денисюк, Андрій Шляхтін, Анастасія Манюхіна, Анастасія Кушпіт, Ірина Кошанська, Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Жертви Міністерство охорони здоров’я
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