Від коронавірусу в Україні померли вже 57 людей: деталі
Станом на ранок 9 квітня в Україні офіційно підтверджено 1892 випадки захворювання на коронавірус. Водночас кількість смертей від коронавірусу, на жаль, зросла до 57 людей.
Оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
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За даними МОЗ, ще 45 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило коронавірус в їхньому організмі.
Наразі МОЗ не повідомляє, у яких саме областях зафіксовано нові смертельні випадки.
Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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