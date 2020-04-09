Від коронавірусу в Україні померли вже 57 людей: деталі

Станом на ранок 9 квітня в Україні офіційно підтверджено 1892 випадки захворювання на коронавірус. Водночас кількість смертей від коронавірусу, на жаль, зросла до 57 людей.

Оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За даними МОЗ, ще 45 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило коронавірус в їхньому організмі.

Наразі МОЗ не повідомляє, у яких саме областях зафіксовано нові смертельні випадки.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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