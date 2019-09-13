Від куріння вейпа померло 6 осіб: лікарі США б'ють на сполох

В Канзасі померла шоста людина від вейпінгу. Перед цим було зафіксовано п'ять смертей: у Каліфорнії, Іллінойсі, Індіані, Міннесоті та Орегоні.

Центр з контролю та профілактики захворювань в США наголошує, що вейпи чи електронні сигарети протипоказані малолітнім, вагітним та дорослим, які не вживають тютюнові вироби, повідомляє CNN.

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Станом на 6 вересня у США було зафіксовано понад 450 випадків захворювань легенів, пов’язаних з курінням вейпа.

12 серпня Служби охорони здоров'я штату Канзас заявили про шосту смерть від куріння вейпа. 50-річного чоловіка госпіталізували з "симптомами, які швидко прогресували".

Представники охорони здоров’я сказали, що ще невідомо, який тип олії для вейпа використовував пацієнт.

У серпні, в штаті Іллінойс, було повідомлено про першу смерть від хвороби легенів, викликану вейпінгом. Згодом смертельні випадки від вейпінгу трапились в Орегоні, Міннесоті, Індіані та Каліфорнії.

Симптоми "вейп-хвороби" – симптоми Ускладнене дихання;

Задишка;

Біль у грудях;

Лихоманка;

Блювота;

Діарея;

Минулого тижня у Нью-Йорку заявили, що в заправках для вейпів, які використовували загиблі, виявлено багато вітаміну Е. Проте медики не поспішають з попередніми висновками та проводять дослідження.

Відомо, що вітаміну Е багато у мигдалі, оливковій та ріпаковій оліях. Він доступний як звичайна харчова добавка і часто використовується для косметичного догляду за шкірою. Експерти кажуть, що його молекулярна структура не досліджена і цілком може виявитись небезпечною.

9 вересня чиновники Штату Нью-Йорк заявили, що відправили повістки трьом компаніям, які продають заправки для вейпу з високим вмістом вітаміну Е. Експерти наголошують, що компанії часто використовують різноманітні дешеві загущувачі та ароматизатори для розведення олії ТГК.

ТГК – що це? Тетрагідроканабінол – це психоактивна речовина, яка міститься у канабісі.

В окремих штатах США проводять розслідування, людей закликають утриматись від звички, яка може стати смертельною.

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