Виділили три препарати проти коронавірусу, які показують хороші результати під час випробувань

Французька фармацевтична компанія створила список з 97 препаратів, які тестують для лікування коронавірусу. Дослідники зазначають, що гідроксихлорохін, хлорохін та азитроміцин демонструють обнадійливі результати під час клінічних випробувань.

Фармацевтична компанія Pharnext створила список з 97 препаратів для того, аби допомогти пришвидшити доклінічну оцінку.

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Початковою метою компанії було оцінити, яку на яку частину клітинного механізму впливають коронавіруси. У ході дослідження фахівці виявили вже затверджені препарати для лікування поширених захворювань, й частина з них супутні з Covid-19.

Частину з цих препаратів використовують для лікування цукрового діабету та гіпертонії. Зазначимо, що люди з цими хворобами є у групі ризику підвищеної смертності від нового штаму коронавірусу.

У Pharnext підкреслюють, що ці препарати ще не закінчили проходження доклінічних або клінічних тестувань на коронавірус Covid-19. Тобто їх ефективність та безпека ще не підтверджені.

Разом з тим, у компанії назвали три препарати, які показують найкращі результати під час досліджень, а саме: гідроксихлорохін, хлорохін та азитроміцин.

До слова, ми вже згадували про дослідження гідроксихлорохіну, тому детальніше про його дію на Covid-19 ви можете прочитати тут.

Список препаратів, які тестують для лікування коронавірусу, починається на 14 сторінці:



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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