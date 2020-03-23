Виділили три препарати проти коронавірусу, які показують хороші результати під час випробувань
Французька фармацевтична компанія створила список з 97 препаратів, які тестують для лікування коронавірусу. Дослідники зазначають, що гідроксихлорохін, хлорохін та азитроміцин демонструють обнадійливі результати під час клінічних випробувань.
Фармацевтична компанія Pharnext створила список з 97 препаратів для того, аби допомогти пришвидшити доклінічну оцінку.
До теми Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Початковою метою компанії було оцінити, яку на яку частину клітинного механізму впливають коронавіруси. У ході дослідження фахівці виявили вже затверджені препарати для лікування поширених захворювань, й частина з них супутні з Covid-19.
Частину з цих препаратів використовують для лікування цукрового діабету та гіпертонії. Зазначимо, що люди з цими хворобами є у групі ризику підвищеної смертності від нового штаму коронавірусу.
У Pharnext підкреслюють, що ці препарати ще не закінчили проходження доклінічних або клінічних тестувань на коронавірус Covid-19. Тобто їх ефективність та безпека ще не підтверджені.
Разом з тим, у компанії назвали три препарати, які показують найкращі результати під час досліджень, а саме: гідроксихлорохін, хлорохін та азитроміцин.
До слова, ми вже згадували про дослідження гідроксихлорохіну, тому детальніше про його дію на Covid-19 ви можете прочитати тут.
Список препаратів, які тестують для лікування коронавірусу, починається на 14 сторінці:
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.