Найважливіші відкриття в медицині у 2019 році

За останні 200 років тривалість життя людини зросла більш ніж удвічі. Значна заслуга в цьому медицини. Саме її розвиток робить можливим лікування складних хвороб. Свого часу люди помирали від звичайних інфекцій лише тому, що не знали, наскільки важлива гігієна.

Нині ж ми можемо отримати ефективне лікування від більшості захворювань, втім залишається чимало хвороб, які залишаються загадкою для медицини, а для людства – трагедією.

Тому, вчені продовжують досліджувати медичну галузь та роблять щоразу нові дивовижні відкриття. 2019 рік був досить багатим на нові звершення, а редакція Здоров'я 24 зібрала найвагоміші з них.

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Метод CRISP

CRISP – це фактично можливість редагування генів, біологічна система для внесення змін до ДНК. Потенційно CRISP може змінити життя всіх і кожного на нашій планеті.

CRISPR — це своєрідна база даних бактерії про контакти із вірусами. Вона подібно до того, як лімфоцити людини зберігають інформацію про контакти з інфекціями, забезпечуючи швидку відповідь імунної системи на потрапляння в організм бактерій чи вірусів, з якими людина вже зустрічалася.

Механізм роботи бактеріального імунітету зводиться до такого: якщо бактерії вдавалося перемогти вірус, вона вбудовувала фрагменти його ДНК у власний геном, формуючи свого роду картотеку вірусів, з якими стикалася раніше.

За допомогою методу вченим вже вдалося повністю знищити вірус герпесу в організмі людини, зрозуміти вроджені причини слабоумства та пояснити, яку роль у вроджених захворюваннях відіграє "темна матерія ДНК". Також за допомогою технології CRISP вдалося створити штучну людську шкіру. Судини в імплантаті успішно з'єдналися з кровоносною системою тварини та почали постачати тканини кров'ю.

Важливого досягнення завдяки CRISPR вдалося досягти й в протираковій терапії, зокрема нова технологія допоможе імунній системі розпізнати та знищити ракові клітини. Метод об'єднує вірусну генну терапію і технологію редагування генів CRISPR.

Автори порівнюють технологію з помаранчевими комбінезонами, як метод "надягає" на пухлинні клітини, аби імунна система змогла їх швидко знайти та знешкодити.

Те, що колись здавалось неможливим, сьогодні – реальність. Ми звикли думати, що життя – це процес, який не може перериватися, а якщо так стається, то це назавжди. Втім науково-технічний прогрес змагається з нашою уявою.

Американським лікарям вдалося ввести людський організм в анабіоз – тимчасове уповільнення або ж припинення життєвих процесів в організмі. Такий стан допоможе лікарям проводити надскладні операції.



Анабіоз дозволить проведення надскладних операцій/Фото:Unsplash

Анабіоз – що це Анабіоз – це тимчасовий стан організму, за якого життєві процеси або взагалі припинені, або настільки сповільнені, що зовнішні прояви життєдіяльності стають непомітними.

Офіційно техніка анабіозу називається "невідкладне збереження та реанімація". Техніка полягає у зниженні температури тіла пацієнта до 10-15 градусів за Цельсієм і заміну крові на спеціальний склад, при цьому активність мозку майже зупиняється.

Після цього тіло від'єднують від системи охолодження та відправляють на операційний стіл. Людина знаходиться фактично у стані клінічної смерті.

Завдяки анабіозу лікарі мають понад 2 години часу, аби виправити травми. Потім тіло реанімують.

Нобелівська премія з медицини

Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили цьогоріч американцям Вільяму Келіну, Греггу Семенці та британцю Петеру Раткліффу. Вчені досліджували реакцію клітин організму на наявність кисню.

Факт, що кисень необхідний для життя є загальновідомим, втім які механізми залучені до адаптації клітин, коли рівень кисню падає – досі було невідомим.

Вчені винайшли молекулярний регулятор, що визначає, як саме клітини адаптуються, якщо рівень кисню змінюється. Це важливо, адже в при таких змінах, клітини змушені швидко адаптовувати свій метаболізм. Кисень також відіграє роль в імунній системі та на ранніх стадіях нашого розвитку всередині утробу.

Розуміння того, як кисень впливає на організм дозволить розробити ідеї щодо нових методів лікування, зокрема, сповільнити розвиток раку.

Революційні ліки проти мігрені

Механізм розвитку мігрені відрізняється від інших видів головного болю, відтак підхід до лікування також інший. Препарат Aimovig (Erenumam)– один з перших препаратів, що схвалені для лікування мігрені.

Першопричина мігрені невідома, але вважається, що порушення виникає внаслідок тимчасової зміни хімічних речовин у мозку та судин. Мігрень може бути викликана емоційними, гормональними, фізичними, дієтичними та екологічними змінами, а також певними іншими факторами.



Мігрень не лікується звичайними знеболювальними/Фото:Unsplash

Erenumam – препарат проти мігрені Erenumam ("Aimovig") є препаратом на основі людських моноклональних антитіл (G2), що зв'язуються та блокують CGRP. Препарат випускається у вигляді ін'єкційної ручки для підшкірних ін'єкцій дозою 70 мг. Ін'єкції вводяться підшкірно, один раз в чотири тижні. Ціна препарату коливається від 575$ в USA до 700$.

Від симптомів мігрені страждає кожна п'ята жінка, сильний головний біль, аж до відчуття нудоти й блювання – є нестерпними, а от звичайні ліки не в силі усунути прояви мігрені. Адже механізм виникнення мігрені відрізняється від інших типів головного болю.

Відтак, новий препарат – важливе відкриття вчених, яке здатне позбавити людей від жахливих симптомів мігрені. Препарат вже схвалений та не має протипоказань.

Вперше вдалося знищити вірус ВІЛ

Вченим з США вперше вдалося знищити всі сліди присутності ВІЛ в ДНК. Вони застосовували метод LASER ART – лікування тривалої дії для придушення повторення клітин ВІЛ. Щоб видалити інфекційні клітини з ДНК мишей, які залишилися, дослідники використовували інструмент редагування генів під назвою CRISPR-Cas9.

Медики наголосили, що для комплексного лікування ВІЛ слід знищувати не тільки активний вірус, але і його генетичний код в інфікованих клітинах.

Що таке ВІЛ/СНІД? ВІЛ – вірус імунодефіциту людини є ретровірусом, який інфікує клітини імунної системи, що руйнує чи послаблює їхню функцію. Інфекція на ранніх стадіях вражає організм майже безсимптомно. Втім, згодом імунна система слабшає і людина стає вразливою до різних інфекцій. СНІД – синдром набутого імунодефіциту людини є останньою стадією ВІЛ-інфекції. До того як ВІЛ розвинеться до цього стану, може минути 5-10 років.

Вчені успішно видалили інфіковані клітини в ДНК 23 мишей. Відкриття свідчить про те, що лікування ВІЛ є можливим.

Вчені омолодили людей на рівні ДНК

Біологічний вік людини визначає епігенетичний годинник – набір маркерів ДНК, які змінюються в міру старіння. Вченим вдалося омолодити імунну систему людей на рівні ДНК за допомогою медичних препаратів.

Дослідники не очікували подібних результатів, а всього лиш хотіли перевірити вплив одночасного прийому трьох широко використовуваних в медицині препаратів на імунну систему. Втім, через рік приймання такого лікарського коктейлю учасниками експерименту, з'ясувалося, що кожен з них "помолодшав" в середньому на 2,5 року.



Вчені продовжують вивчати процеси старіння та робити дивовижні відкриття/Фото:Unsplash

Крім того, іншим вченим вдалося створити справжні "ліки проти старості". Ними виявився препарат Рапаміцин – препарат слід використовувати зовнішньо. Експеримент тривав 8 місяців. Дослідження шкіри після експерименту свідчить, що під дією рапаміцину кількість старих клітин скоротилася майже в три рази, а кількість колагену виросло у два рази.

Рапаміцин був відкритий вченими як антибіотик, а вже згодом його використовували як імуносупресор та як засіб протипухлинної терапії. Препарат має здатність блокувати в клітинах білковий комплекс NOR – а той, у свою чергу, стимулює ріст клітини, сприяє її розмноженню та запасу енергії.