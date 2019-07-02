Виявили нову небезпеку спиртних напоїв
Британські дослідники з Плімутського університету з'ясували, що в пляшках з пивом, вином і іншими спиртними напоями містяться токсичні речовини.
Дослідники проаналізували хімічний склад 89 пляшок, пише Phys.org. Вони збирали їх по торгових точках з вересня 2017 по серпень 2018 року.
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76 зразків виявилися забруднені низьким рівнем кадмію, а 55 – свинцем.
Хром був виявлений у всіх пляшках зеленого кольору, а також в 40% пляшках коричневого кольору.
Дослідження показало, що найбільше шкідливих хімікатів міститься в емальованому склі.
Так, концентрація кадмію становила до 20 тисяч частин на мільйон, а свинцю – до 80 тисяч частин на мільйон.
Крім того, метали можуть вилуговуватися зі скла і потрапляти на інші речі та предмети.
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