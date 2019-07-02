Виявили нову небезпеку спиртних напоїв

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Виявили нову небезпеку спиртних напоїв
Виявили нову небезпеку спиртних напоїв / cruzely.com

Британські дослідники з Плімутського університету з'ясували, що в пляшках з пивом, вином і іншими спиртними напоями містяться токсичні речовини.

Дослідники проаналізували хімічний склад 89 пляшок, пише Phys.org. Вони збирали їх по торгових точках з вересня 2017 по серпень 2018 року.

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76 зразків виявилися забруднені низьким рівнем кадмію, а 55 – свинцем.

Хром був виявлений у всіх пляшках зеленого кольору, а також в 40% пляшках коричневого кольору.

Дослідження показало, що найбільше шкідливих хімікатів міститься в емальованому склі.

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Так, концентрація кадмію становила до 20 тисяч частин на мільйон, а свинцю – до 80 тисяч частин на мільйон.

 
Отруєння кадмієм – чим це небезпечно
Кадмій і його сполуки є надзвичайно токсичними, навіть у невеликих концентраціях. Він може накопичуватися в організмах і екосистемах. Вдихання такого пилу призводить до захворювань, часто смертельних, дихальних шляхів і нирок (найчастіше — ниркова недостатність). Потрапляння будь-якої концентрації кадмію викликає негайне ураження печінки і нирок. Сполуки, що містять кадмій є також канцерогенними. 

Крім того, метали можуть вилуговуватися зі скла і потрапляти на інші речі та предмети.

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Теги: Здоров'я Лікування дослідження Новини Здоров'я Алкоголь
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