Виявили причину тяги до солодкої та жирної їжі

Якщо ви помітили, що не можете прожити й дня без жирної їжі та солодощів, це може бути викликано недостачею сну.

Дослідники з медичного центру Ірвінгського університету в Колумбії вивчили якість сну та раціон харчування майже 500 жінок, пише CNN з посиланням на American Heart Association.

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Фахівці виявили, що чим менше жінки спали, то тим більше вживали цукру, насичених жирів та кофеїну.

Загалом, майже 30% учасниць спали менш ніж 7 годин на добу, а ще майже 25% мали безсоння, через що теж погано висипались.

Жінки, які не спали достатньо, в середньому споживали 500-800 додаткових калорій. Окрім того, вони перевищували рекомендації щодо споживання загальних та насичених жирів, цукрів та кофеїну й мало споживали клітковини, білків та цільнозернових продуктів.

Наше дослідження підкреслює значення якісного сну для контролю ваги тіла та потенційного запобігання серцевих захворювань серед жінок,

– йдеться у дослідженні.

Чому сон та нездорове харчування пов'язані?

Вважається, що брак сну стимулює голод та пригнічує сигнали гормонів, які відповідають за відчуття голоду та ситості.

Разом з тим, безсоння може впливати на гіпокамп, який теж відповідає за регуляцію прийомів їжі.

Коли ми втомлені, ми схильні приймати імпульсивні рішення, керуючись емоціями, а не раціональністю,

– сказала доктор Майя Адам.

Ще один потенційний зв'язок між поганим сном та звичками харчування полягає в тому, що переїдання може викликати дискомфорт у шлунку, тим самим заважає швидше заснути.

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