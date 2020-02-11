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ВООЗ надав офіційну назву китайському коронавірусу

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Офіційна назва коронавірусу / www.chinacdc.cn

Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.

Нову назву коронавірусу Covid-2019 озвучив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час пресконференції.

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

Наявність назви має значення для запобігання використання інших назв, які можуть бути неточними або стигматизуючими. Також це дає нам стандартний формат для використання при будь-яких майбутніх спалахах коронавірусу,
– заявив глава ВООЗ.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 11 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1018 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
  • 11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус 2020 ВООЗ Медицина
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