ВООЗ надав офіційну назву китайському коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.

Нову назву коронавірусу Covid-2019 озвучив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час пресконференції.

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Наявність назви має значення для запобігання використання інших назв, які можуть бути неточними або стигматизуючими. Також це дає нам стандартний формат для використання при будь-яких майбутніх спалахах коронавірусу,

– заявив глава ВООЗ.

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"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 11 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1018 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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