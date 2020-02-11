ВООЗ надав офіційну назву китайському коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.
Нову назву коронавірусу Covid-2019 озвучив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час пресконференції.
До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини
Наявність назви має значення для запобігання використання інших назв, які можуть бути неточними або стигматизуючими. Також це дає нам стандартний формат для використання при будь-яких майбутніх спалахах коронавірусу,
– заявив глава ВООЗ.
Останні дані про поширення китайського вірусу:
- Станом на 11 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1018 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.
- Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
- 11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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