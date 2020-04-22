ВООЗ очікує на зростання спалаху епідемії коронавірусу у Східній Європі
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що більшість країн ще на ранній стадії епідемії. За його словами, ВООЗ очікує новий спалах коронавірусу щонайменше у чотирьох частинах світу.
Про це Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила 22 квітня у соціальній мережі Твіттер.
До теми Африка новий ймовірний епіцентр спалаху коронавірусу, – ВООЗ
ВООЗ очікує на новий спалах коронавірусу в Африці, Східній Європі, а також у Центральній та Південній Америці.
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус зауважив, що попри те, що у Західній Європі спостерігається спад спалаху коронавірусу, в інших частинах світу можна помітити тривожні тенденції.
Більшість епідемій у Західній Європі стабілізувалися або йдуть на спад. Хоча кількість низька, ми спостерігаємо тривожні тенденції зростання в Африці, Центральній та Південній Америці та Східній Європі. Більшість країн ще на ранніх стадіях епідемій,
– сказав Тедрос Адханом Гебреєсус.
Як поводитися після повернення додому з вулиці / Інфографіка 24 канал
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