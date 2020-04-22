ВООЗ очікує на зростання спалаху епідемії коронавірусу у Східній Європі

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що більшість країн ще на ранній стадії епідемії. За його словами, ВООЗ очікує новий спалах коронавірусу щонайменше у чотирьох частинах світу.

Про це Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила 22 квітня у соціальній мережі Твіттер.

До теми Африка новий ймовірний епіцентр спалаху коронавірусу, – ВООЗ

ВООЗ очікує на новий спалах коронавірусу в Африці, Східній Європі, а також у Центральній та Південній Америці.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус зауважив, що попри те, що у Західній Європі спостерігається спад спалаху коронавірусу, в інших частинах світу можна помітити тривожні тенденції.

Більшість епідемій у Західній Європі стабілізувалися або йдуть на спад. Хоча кількість низька, ми спостерігаємо тривожні тенденції зростання в Африці, Центральній та Південній Америці та Східній Європі. Більшість країн ще на ранніх стадіях епідемій,

– сказав Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Most of the epidemics in Western Europe appear to be stable or declining.



Although numbers are low, we see worrying upward trends in Africa, Central a& South America, & Eastern Europe.



Most countries are still in the early stages of their epidemics"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020



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