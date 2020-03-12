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Восени коронавірус реалізує весь свій потенціал, – лікар Святослав Протас

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Святослав Протас / dw.com

В Україні оголосили карантин через коронавірус. Заборонили проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, а також навчальний процес у школах та університетах на 3 тижні. Однак попри усі обмежувальні заходи коронавірус в Україні може масштабно спалахнути аж восени.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексголова Державної СЕС Святослав Протас. Він зазначив, що вірус вразить тих, у кого слабкий імунітет.

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"Ситуація в нас тільки починає розгорятись. Нас рятує те, що ми входимо у весняно-літній період, коли циркуляція збудників не тільки коронавірусу, але й інших ГРВІ, суттєво мінімізується. На сьогодні ризиків масштабної епідемії я не вбачаю. Хоча, звісно, кількість хворих буде рости", – сказав Протас.

Однак він зазначив, що вбачає ризик в іншому.

Ми повинні восени готуватися. Саме тоді вірус зреалізує весь свій епідемічний потенціал. Якщо є популяція, де відсутній імунітет – обов'язково цей "біологічний агент" там побуває і всіх, кого можна вразити – він вразить,
– розповів ексголова Державної СЕС.

Протас також ствердив, що карантин в Україні потрібно було ввести ще 3 місяці тому. "Те, що в нас ввели, це не карантин, а просто сміх. Ми ж бачимо, як в Китаї ізолюються цілі міста і припиняється будь-який трафік людей", – пояснив лікар.

За його словами, в Україні не може бути лише один заражений коронавірусом. Між країнами Європи щодня мігрує приблизно 500 тисяч осіб, тому, на думку лікаря, випадків зараження є значно більше.

Проблема лиш в тому, що їх країна не ідентифікувала. Це якраз свідчить про перший етап реагування на епідемічні виклики – він в нас вже провалений,
– заявив Протас.

Також він додав, що зараз необхідно говорити не про карантин, а про готовність госпітальної бази і прийому підвищеного потоку людей з важким перебігом хвороби.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про карантин в Україні? Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні 11 березня 2020 року. Однак вирішуватимуть, чи дійсно потрібен карантин місцеві та обласні адміністрації.

Наразі карантин запровадили в Івано-Франківській, Чернівецькій і Одеській областях. Також у Києві, Львові та Одесі

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Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Медицина
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