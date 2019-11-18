Причини втоми зранку, навіть якщо ви спите достатньо

Втома зранку відчуття не надто приємне, особливо якщо ви докладаєте зусиль, аби відчувати себе добре: лягаєте спати раніше, прокидаєтеся після сходу сонця, спите 6-8 годин – та все ж почуття втоми прокидається зранку разом з вами.

Хороший сон дійсно впливає на наше самопочуття, однак іноді ранкова втома може бути викликана іншими причинами. Якщо почуття сильної втоми зранку виникає у вас досить часто, не слід її ігнорувати.

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Неочевидні причини сильної втоми зранку

Ви прокинулися у фазі глибокого сну

Якщо ви прокидаєтеся під час легкого циклу сну (у першій чи другій фазі), підйом теж буде досить легким. Багато додатків для смартфонів і фітнес-трекери вміють відстежувати сигнали тіла під час сну і будити вас тоді, коли прокинутися буде найлегше.



Переліт та подорож може збити ваш режим сну та стати причиною втоми

Ваш добовий ритм збився

Подорож в інший часовий пояс, робота до ночі та плани на день під час відпустки — усе це може збити цикл чергування сну й активності. Спробуйте вести щоденник, щоб розібратися, як відчуття втоми пов’язане з тим, коли і як ви спите.

Для біологічного годинника важливо, аби режим був постійним. Для мозку, до речі, теж: щоденна рутина допомагає йому залишатися здоровим і працювати добре.

Ваш робочий графік не збігається із природним графіком сну

Якщо ви влаштувалися на роботу за графіком, який не збігається з особливостями вашого сну, це може бути проблемою. Спробуйте обговорити це з керівником. Можливо, він дозволить підлаштувати робочі години у відповідності вашому особистому комфортному графіку.

Відчуття втоми не є хворобою, а лише симптомом певних порушень в організмі.

Якщо відчуття втоми є хронічним, тут точно справа не в поганому сні. Про серйозні стани можна говорити тоді, коли відчуття втоми зранку зберігається не менше двох тижнів поспіль.



Постійна втома та відчуття знесилення можуть бути симптомами проблем із серцем

Тривожні причини хронічної втоми

Гормональні проблеми: гіпотиреоз

Якщо людина страждає від гіпотиреозу, у неї спостерігається дефіцит гормонів щитоподібної залози, що змінює функції організму.

Така нестача гормонів уповільнює обмін речовин та знижує функціональні можливості всього організму. Людина почуватиме себе втомленою та апатичною, і зазвичай такі прояви більше виражені зранку.

Хвороби серця

Лікарі часто попереджують про так зване “синкопе”, викликане низьким тиском, що відбувається через зниження постачання крові до мозку. Тому, якщо почуття втоми виникає щоранку, вам не вистачає енергії та відчуваєте легке запаморочення, зверніться до лікаря.

Психологічні проблеми

Для депресії як правило характерні м‘язові болі й надзвичайна втома, апатія і загальна пригніченість. Такі відчуття турбують людини при депресії зранку.



Незбалансоване харчування та дієти можуть викликати серйозні порушення роботи організму

Жорсткі дієти

Часто відчуття втоми викликане неправильним харчуванням та жорсткими дієтами. Люди, які дотримуються суворих дієт, мають серйозні порушення живлення організму.

Це може порушити обмін речовин, який при значній вираженості проявляється непритомністю, порушенням співвідношення калію та натрію та, як наслідок, порушенням водно-електролітного балансу.

Як результат, це викликає проблеми із серцем, аритмію, і навіть серцеві напади.