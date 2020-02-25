В якій країні п’ють найбільше алкоголю
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Найбільше алкоголю вживають у Білорусі – це приблизно 14,4 літра чистого алкоголю на душу. Рейтинг країн за кількістю щорічного споживання алкоголю склала організація World Population Review.
Більшість країн з десятки тих, хто випиває найбільше, розташовані в Європі, повідомили на сайті організації.
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Статистика вживання алкоголю по країнах
- Білорусь – 14,4 літра на душу населення;
- Литва – 12,9 літра;
- Гренада – 11,9 літра;
- Чехія – 11,8 літра;
- Франція – 11,8 літра;
- Росія – 11,5 літра;
- Ірландія – 11,4 літра;
- Люксембург – 11,4 літра;
- Словаччина – 11,4 літра;
- Німеччина – 11,3 літра.
Зауважимо, що у статистиці враховували те, що в 1,75 літра горілки міститься близько 300 мілілітрів чистого спирту. Тобто в середньому 1 людина в Білорусі випиває близько 48 таких пляшок за рік.
Українці витрачають у середньому 93 гривні на алкоголь на місяць:
Скільки грошей на алкоголь на місяць витрачають українці / Інфографіка 24 каналу
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