В якій країні п’ють найбільше алкоголю

Найбільше алкоголю вживають у Білорусі – це приблизно 14,4 літра чистого алкоголю на душу. Рейтинг країн за кількістю щорічного споживання алкоголю склала організація World Population Review.

Більшість країн з десятки тих, хто випиває найбільше, розташовані в Європі, повідомили на сайті організації.

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Статистика вживання алкоголю по країнах

Білорусь – 14,4 літра на душу населення; Литва – 12,9 літра; Гренада – 11,9 літра; Чехія – 11,8 літра; Франція – 11,8 літра; Росія – 11,5 літра; Ірландія – 11,4 літра; Люксембург – 11,4 літра; Словаччина – 11,4 літра; Німеччина – 11,3 літра.

Зауважимо, що у статистиці враховували те, що в 1,75 літра горілки міститься близько 300 мілілітрів чистого спирту. Тобто в середньому 1 людина в Білорусі випиває близько 48 таких пляшок за рік.

Українці витрачають у середньому 93 гривні на алкоголь на місяць:



Скільки грошей на алкоголь на місяць витрачають українці / Інфографіка 24 каналу