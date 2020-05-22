Як міг змінитися ваш психічний стан під час карантину: 4 ключових ознаки

Історично доведено, що ізоляція згубно впливає на психічне здоров'я. Існують ключові ознаки психічних розладів, які ви могли б помітити в себе або ваших близьких.

Існують ознаки, які можуть вказувати на підвищену тривожність, депресію, панічні атаки чи потенційну суїцидальну поведінку, пише CNN.

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Самоізоляція, щоденні новини про коронавірус та кризу, карантин, страх втратити роботу – це все спонукає до розвитку емоційної нестабільності та появі психологічних чи психічних розладів.

4 ключових ознаки, що людині необхідна допомога

Тривога – погана концентрація уваги, поганий сон, неспокій і дратівливість – це ознаки того, що тривога може захопити життя. Наполеглива або надмірна стурбованість своїм здоров’ям або фінансами, передчуття того, що станеться щось погане – це сигнали, що у людини підвищена тривожність.

– погана концентрація уваги, поганий сон, неспокій і дратівливість – це ознаки того, що тривога може захопити життя. Наполеглива або надмірна стурбованість своїм здоров’ям або фінансами, передчуття того, що станеться щось погане – це сигнали, що у людини підвищена тривожність. Панічні атаки – час від часу тривога може виходити з-під контролю, викликаючи панічну атаку. Під час панічної атаки серцебиття прискорюється. Ви можете тремтіти, потіти, відчувати задишку і почуття страху. Такі напади можуть статися раптово, викликаючи ще більшу тривогу внаслідок страху того, що цей стан може повторитися.

– час від часу тривога може виходити з-під контролю, викликаючи панічну атаку. Під час панічної атаки серцебиття прискорюється. Ви можете тремтіти, потіти, відчувати задишку і почуття страху. Такі напади можуть статися раптово, викликаючи ще більшу тривогу внаслідок страху того, що цей стан може повторитися. Депресія – депресія часто починається з браку енергії, втрати інтересу та задоволення від старих захоплень та оточення. Змінюється модель сну – його стає або занадто мало, або занадто багато. Людина може почуватися нікчемною і звинувачувати себе у якихось вчинках або у відсутності якихось дій, може як і сильно схуднути, так і набрати зайвої ваги. Згодом вона може почати думати про смерть чи самогубство.

– депресія часто починається з браку енергії, втрати інтересу та задоволення від старих захоплень та оточення. Змінюється модель сну – його стає або занадто мало, або занадто багато. Людина може почуватися нікчемною і звинувачувати себе у якихось вчинках або у відсутності якихось дій, може як і сильно схуднути, так і набрати зайвої ваги. Згодом вона може почати думати про смерть чи самогубство. Ознаки суїцидальних думок – люди, яким загрожує самогубство, можуть почати поводитись хаотично і говорити про смерть чи шкоду. Вони можуть говорити про те, що у них немає ніякої надії на майбутнє та вірять в те, що стан речей ніколи не покращиться або нічого не зміниться.

Що можна зробити, аби полегшити цей стан?

Три речі, якими ви керуєте, – це ваші думки, ваші почуття та поведінка. Зосередьтеся, визначте речі, які є нездоровими, спробуйте визначити здоровіші переконання. Це активний підхід до управління своїм стресом,

– сказав клінічний психолог Вейл Райт, старший директор з інновацій в галузі охорони здоров'я Американської психологічної асоціації.

Під час карантину розумним вибором є залишатися вдома, але варто розуміти – що повна самоізоляція не сприятиме вашому покращенню. Зустріньтеся з друзями, які теж дотримуються самоізоляції, знайдіть людину – з якою б хотіли поговорити про свою проблему. У такому стані необхідна моральна підтримка тому важливо підтримувати спілкування з людиною, яка розуміє ваш стан.

Також це сигнал про те, що настав час змінити щоденну поведінку. Перестаньте сидіти вдома і прогуляйтеся весняним парком і, якщо хочете, прихопіть з собою друга. Почніть робити вправи, виконувати пробіжку, кататися на велосипеді або хоча б просто танцювати вдома під улюблені пісні. Адже фізична активність збільшує вироблення ендорфінів – гормонів хорошого настрою. Намагайтеся спати 7-9 годин на добу та уникайте вживання алкогольних напоїв – адже це депресант.

Якщо ви відчуваєте, що хтось з ваших рідних чи друзів відчуває тривогу, депресію, зневіру, нікчемність та інші емоційні проблеми – поговоріть з ними та вислухайте.Детальніше дізнайтеся про їхній стан та запропонуйте допомогу. Найкращим рішенням в такому випадку є звернення до фахівця, який зможе проаналізувати стан та надати якісну допомогу.

Куди звернутися, якщо вам чи вашим рідним необхідна емоційна підтримка та допомога

В Україні є локальні гарячі лінії допомоги, які допомагають справлятися з емоційними проблемами: