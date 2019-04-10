Сучасні люди постійно працюють за комп’ютером, відпочивають за ним, дивляться фільми чи серіали. По дорозі додому часто використовують смартфони. Тому очі перебувають у постійному напружені.

Деякі хвороби на ранніх стадіях не мають яскраво виражених симптомів, тому початок захворювання можна пропустити. А під час візиту до офтальмолога у вас виявляють безліч проблем.

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Тому регулярно потрібно проходити діагностику, вчасно перевіряти зір та усувати можливості розвитку негативних наслідків, пише Opticlub.

Як часто потрібно перевіряти зір

• вперше зір перевіряється після народження;

• після цього необхідно відвідувати офтальмолога раз на кілька місяців, щоб усунути можливість наявності вроджених очних патологій;

• школярам необхідно перевіряти зір щороку, бажано навіть трошки частіше;

• до 40 років потрібно щороку відвідувати офтальмолога;

• після 40 років варто перевіряти зір раз на півроку.



Після 40 років варто перевіряти зір раз на півроку​

Все тому, що після 40 років часто починають розвиватися такі патології, як гіперметропія, глаукома і катаракта, і на початкових стадіях їх виявить тільки обстеження.

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