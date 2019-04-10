Як часто потрібно перевіряти зір
Сучасні люди постійно працюють за комп’ютером, відпочивають за ним, дивляться фільми чи серіали. По дорозі додому часто використовують смартфони. Тому очі перебувають у постійному напружені.
Деякі хвороби на ранніх стадіях не мають яскраво виражених симптомів, тому початок захворювання можна пропустити. А під час візиту до офтальмолога у вас виявляють безліч проблем.
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Тому регулярно потрібно проходити діагностику, вчасно перевіряти зір та усувати можливості розвитку негативних наслідків, пише Opticlub.
Як часто потрібно перевіряти зір
• вперше зір перевіряється після народження;
• після цього необхідно відвідувати офтальмолога раз на кілька місяців, щоб усунути можливість наявності вроджених очних патологій;
• школярам необхідно перевіряти зір щороку, бажано навіть трошки частіше;
• до 40 років потрібно щороку відвідувати офтальмолога;
• після 40 років варто перевіряти зір раз на півроку.
Після 40 років варто перевіряти зір раз на півроку
Все тому, що після 40 років часто починають розвиватися такі патології, як гіперметропія, глаукома і катаракта, і на початкових стадіях їх виявить тільки обстеження.
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