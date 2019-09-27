Як грати в відеоігри без шкоди для здоров'я

Відеоігри – чудове хобі. Вони корисні тим, що розробляють моторику рук, розвивають навички орієнтації в місцевості та можуть сповільнити розвиток деменції.

Як грати в відеоігри без шкоди для свого здоров'я, щоб це приносило лише користь та задоволення, написав Лайфхакер.

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Піклуйтеся про зір

Якщо довго дивитися на будь-який екран, ви починаєте рідше кліпати, через що очі напружуються і гірше змочуються. Це може призвести до головного болю та сухості очей.

Проте для таких випадків існує правило 20-20-20: кожні 20 хвилин потрібно 20 секунд дивитися на предмети, які знаходяться на відстані мінімум 6 метрів.

Аби не забувати про це, можна поставити таймер або завантажити додаток: 20 twenty 20 для Android і Eye Care 20 20 20 для iOS.

Подумайте про спину

Дивани зовсім не допомагають тримати поставу. Проте якщо про неї не думати, вага тіла починає неправильно розподілятися по хребту. Це загрожує серйозними проблемами зі спиною, порушенням кровообігу в організмі, збоєм в роботі внутрішніх органів та підвищенням стомлюваності.

Купіть меблі, які будуть підтримувати вашу спину, наприклад, спеціальне ігрове крісло. Так, воно недешеве, проте здоров'я коштує дорожче.

Періодично вставайте

Довге сидіння на місці прирівнюється до куріння та ожиріння. У офісних працівників та геймерів підвищується тиск та рівень холестерину, а також з'являється жир на боках.

Варто вставати хоча б раз на годину на 10 хвилин. Можете просто походити по квартирі, вийти в магазин, винести сміття, помити посуд – загалом, будь-які рухи.



Як правильно грати в відеоігри

Не забувайте про своє тіло

Фізичні навантаження потрібні абсолютно кожній людині, незалежно від того, чим вони займаються. Кіберспортсмени грають по 8-12 годин на день і все одно виділяють час на те, щоб підтримувати себе фізичній формі.

Необов'язково ходити в спортивний зал та зганяти з себе 7 потів. Щоб підтримувати м'язи та тіло в тонусі, достатньо виходити на пробіжку хоча б раз на тиждень і робити по 10-15 віджимань і присідань щодня.

Окрім того, лікарі неоднократно наголошують, що спорт знижує рівень стресу, після чого у людини з'являється більше енергії. Тому, якщо ви відчуваєте хронічну втому і саме тому не тяжієте до фізичних вправ, оберіть один день і присвятіть вправам чи пробіжці хоча б 30 хвилин. Повірте, після цього ви відчуєте полегшення.

Якщо ви сильний ігроман, можете поєднати фізичне навантаження та улюблене хобі. Наприклад, виходити на вулицю з Pokemon GO, щоб збирати і тренувати покемонів під час бігу.

Ваше джерело енергії – їжа

В іграх легко провести кілька годин поспіль, забувши про потреби організму. Проте хоча б раз на годину відволічіться і перевірте, чи немає у вас відчуття голоду чи спраги. Нерегулярне харчування йде поруч з хронічними захворюваннями травної системи.

Віддавайте перевагу повноцінним стравам з овочів, фруктів або м'яса, а не бутербродами чи чипсам.

Сон – запорука здоров'я

Геймери часто жертвують сном заради ігор, відправляючись у ліжко під ранок. Проте тоді вони відмовляють своєму тілу і мозку в повноцінному відпочинку. У вас може не вистачати енергії, що, рано чи пізно, призведе до стресу.

Окрім того, найкраще закінчити гру приблизно за годину до сну. Дослідження доводять, що люди, які грають, засинають значно довше. Відеоігри стимулюють мозок геймплеєм і яскравими рухомими картинками. Окрім того, екран монітора, телефона чи телевізора підсилює цей ефект за допомогою впливу синього світла.

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