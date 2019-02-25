Як пережити зраду і вберегти стосунки: поради психологів

194 Читать новость на русском
Що робити, якщо вас зрадили
Що робити, якщо вас зрадили / pixabay.com

Якщо вам все-таки зрадили, це не привід ставити хрест на відносинах. За американською статистикою, менше 25% зрадників кидають партнерів заради зв'язку на стороні.

Універсального рецепту збереження відносин після невірність немає, але психологи з Техаського університету розробили модель відновлення після зради, яка серед фахівців вважається ефективною. 

Читайте також: "Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків

Не рубайте з плеча

Не варто приймати серйозних рішень з приводу вашого майбутнього відразу після того, як ви дізналися про зраду. Охолоньте кілька днів або навіть тижнів і тільки після цього визначайтеся, що робити далі.

Поділіться своїми почуттями з кривдником

Дуже важливо, щоб невірний партнер дізнався, які почуття переживає той, кому зрадили. Психологи рекомендують партнеру, з якому зрадили, описати свої емоції в листі і віддати його зраднику. Таким чином постраждала сторона зможе відчути, що її почуття як і раніше важливі, а невірний партнер усвідомлює, який біль він заподіяв.

Зрада
Не поспішайте з рішенням, якщо вам зрадили

Обговоріть відносини і зраду

Поговоріть про те, що трапилося. Розкажіть один одному про свої очікування від відносин, про те, що вас хвилює, обговоріть свої мрії і почуття. Нехай невірний партнер докладно розповість про те, які моменти підштовхнули його до зради. Це допоможе вам досягти взаєморозуміння і стане важливим кроком до прощення.

Читайте також: Чим відрізняється чоловіча зрада від жіночої

Постарайтеся повернути іскру

Спробуйте урізноманітнити своє сексуальне життя з партнером. Дуже важливо, щоб ні ви, ні партнер не фіксувалися на порівнянні сексу у відносинах з сексом на стороні. Здоровіший підхід – порівнювати секс до і після зради. Важливо, щоб другий варіант був кращим першого.

Пообіцяйте один одному більше не зраджувати

Щоб запобігти невірність в майбутньому, добрих намірів може бути недостатньо. Краще, щоб партнери уклали своєрідний договір. Попередньо потрібно відверто розповісти один одному, які обставини мають у своєму розпорядженні кожен з вас до зрад і прийняти рішення, що наступного разу, коли один з партнерів виявиться в подібній "ризикованій" ситуації, він не стане діяти, а відкрито попередить другого про те, що з ним відбувається, щоб той зміг правильно зреагувати і допомогти втриматися.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Скільки заробляють міністри і депутати в Україні: відомі найвищі зарплати
25 лютого
5598
Теги: Секс Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
25 лютого 16:00 Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
Олександр Бевза 691
"Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків
25 лютого 08:42 "Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків
2090
Особливості тренування та харчування під час вагітності: секрети успішних пологів
24 лютого 09:23 Особливості тренування та харчування під час вагітності: секрети успішних пологів
Ольга Задорожна 707
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
23 лютого 12:31 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 5036
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
20 лютого 12:35 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
1225
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук