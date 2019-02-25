Як пережити зраду і вберегти стосунки: поради психологів

Якщо вам все-таки зрадили, це не привід ставити хрест на відносинах. За американською статистикою, менше 25% зрадників кидають партнерів заради зв'язку на стороні.

Універсального рецепту збереження відносин після невірність немає, але психологи з Техаського університету розробили модель відновлення після зради, яка серед фахівців вважається ефективною.

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Не рубайте з плеча

Не варто приймати серйозних рішень з приводу вашого майбутнього відразу після того, як ви дізналися про зраду. Охолоньте кілька днів або навіть тижнів і тільки після цього визначайтеся, що робити далі.

Поділіться своїми почуттями з кривдником

Дуже важливо, щоб невірний партнер дізнався, які почуття переживає той, кому зрадили. Психологи рекомендують партнеру, з якому зрадили, описати свої емоції в листі і віддати його зраднику. Таким чином постраждала сторона зможе відчути, що її почуття як і раніше важливі, а невірний партнер усвідомлює, який біль він заподіяв.



Не поспішайте з рішенням, якщо вам зрадили

Обговоріть відносини і зраду

Поговоріть про те, що трапилося. Розкажіть один одному про свої очікування від відносин, про те, що вас хвилює, обговоріть свої мрії і почуття. Нехай невірний партнер докладно розповість про те, які моменти підштовхнули його до зради. Це допоможе вам досягти взаєморозуміння і стане важливим кроком до прощення.

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Постарайтеся повернути іскру

Спробуйте урізноманітнити своє сексуальне життя з партнером. Дуже важливо, щоб ні ви, ні партнер не фіксувалися на порівнянні сексу у відносинах з сексом на стороні. Здоровіший підхід – порівнювати секс до і після зради. Важливо, щоб другий варіант був кращим першого.

Пообіцяйте один одному більше не зраджувати

Щоб запобігти невірність в майбутньому, добрих намірів може бути недостатньо. Краще, щоб партнери уклали своєрідний договір. Попередньо потрібно відверто розповісти один одному, які обставини мають у своєму розпорядженні кожен з вас до зрад і прийняти рішення, що наступного разу, коли один з партнерів виявиться в подібній "ризикованій" ситуації, він не стане діяти, а відкрито попередить другого про те, що з ним відбувається, щоб той зміг правильно зреагувати і допомогти втриматися.

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