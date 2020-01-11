Як підтримати людину, яка переживає втрату, – Супрун

Несподівана чи насильницька смерть викликає додаткові негативні реакції у рідних та близьких. Такі втрати називають травматичними.

На своїй сторінці у Facebook Уляна Супрун висловила співчуття родичам та близьким 176 загиблих, які загинули 8 січня під час польоту з Тегерана у Київ.

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Усі насильницькі смерті – від збиття літака, ворожого обстрілу на війні, снайперської кулі на Майдані чи внаслідок самогубства, призводять до складного процесу скорботи у рідних та близьких. Їм дуже потрібні розуміння та підтримка суспільства.

Несподівана втрата близьких може сильно вдарити по психічному здоров'ю

Травматична втрата може бути більш напруженою, стресовою і складною, через що переживається значно важче, ніж втрата внаслідок природної смерті. Такі трагічні втрати часто супроводжуються психічними розладами, наприклад депресією чи ПТСР.

Посттравматичний стресовий розлад значно ускладнює процес "одужання". Окрім того, ПТСР здатен пригнічувати функції мозку, які відповідають за нормальний процес скорботи за втратою близьких.

Під час ПТСР людина може перебувати у постійному та посиленому стані жалоби, який не припиняється впродовж тривалого періоду й не дозволяє їй повернутися до звичного життя. Якщо людина занадто посилено переживає втрату, ніяк не може прийняти смерть, говорить, що тепер життя не має жодного сенсу та втрачає довіру до людей навколо, ймовірніше за все, це симптоми посттравматичного стресового розладу.

Як підтримати та зрозуміти людину, яка переживає травматичну втрату

Родичі чи близькі людей, які загинули у насильницький спосіб, мають унікальні потреби та те, що вони переживають є нормальним . Вони можуть значно довше переживати втрату та потребувати допомоги фахівця з психічного здоров'я, аби прийняти смерть близької людини.

. Вони можуть значно довше переживати втрату та потребувати допомоги фахівця з психічного здоров'я, аби прийняти смерть близької людини. Усім, хто підтримує близьких та родичів важливо пам'ятати, що скорбота – це індивідуальний досвід. Немає жодного правильного чи неправильного способу сумувати за втратою близької людини . Це залежить від багатьох факторів: особистості, життєвого досвіду та стану фізичного і психічного здоров'я.

. Це залежить від багатьох факторів: особистості, життєвого досвіду та стану фізичного і психічного здоров'я. Процес скорботи потребує часу і зцілення не можна пришвидшити . І не буває якоїсь нормальної чи визначеної тривалості часу для осмислення і прийняття смерті близької людини.

. І не буває якоїсь нормальної чи визначеної тривалості часу для осмислення і прийняття смерті близької людини. Існує опис стадій скорботи, через які проходить людина: заперечення, гнів, компроміс, депресія і прийняття. Втім нині фахівці не можуть підтвердити, що саме так розвивається процес скорботи, адже це дуже індивідуально.



Люди, які переживають скорботу, потребують підтримки та розуміння / Фото: Pixabay

Деякі люди вважають, що якщо людина не плаче, це означає, що вона не шкодуєте про втрату. Насправді ж, люди, які не плачуть, можуть відчувати біль так само глибоко, як і інші, просто проявляють його по-іншому.

Що робити, якщо ви втратили близьку людину

Рецепту, як пережити скорботу, не існує. Але для того, аби вона минула без поганих наслідків, необхідно врахувати наступне:

Визнайте, а не приховуйте свій біль;

Прийміть той факт, що переживання втрати може викликати багато несподіваних емоцій;

Зрозумійте, що ваш процес скорботи буде унікальним;

Шукайте особистої підтримки у людей, які піклуються про вас;

Підтримуйте себе емоційно та не забувайте піклуватися про своє здоров'я;

Визначте різницю між скорботою і появою психічних розладів;

Зверніться по допомогу до фахівця, якщо скорбота триває дуже довго та негативно впливає на якість життя;

Пам'ятайте, що біль та туга не проходять швидше, якщо їх ігнорувати – навпаки, це може погіршити стан. Відчуття смутку, переляку чи самотності – нормальна реакція на втрату, й не варто удавати, що "все нормально". Плач не є проявом слабкості, радше навпаки, – справжні почуття допоможуть швидше прийняти наслідки.

Рух далі означає, що людина зуміла прийняти втрату, а не те, що забула про неї. Вона може продовжувати своє життя і завжди зберігати пам'ять про когось.

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