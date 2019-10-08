Як потрібно голитись, щоб уникнути подразнення

В залежності від типу шкіри, гоління може бути або звичайним буденним процесом, або ж ризикує перетворитись у справжнє пекельне випробування. Як голитись, якщо у вас чутлива шкіра – читайте далі.

Лікарка-дерматолог Вікторія Миронюк поділилась низкою порад про те, як правильно голитися, щоб уникнути проблем зі шкірою.

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Як голитись без подразнення

Перш ніж голитися, змочіть та очистьте обличчя теплою водою – це пом'якшить шкіру. Як варіант, можна зробити перед голінням компрес чистим рушником, змоченим теплою водою. Проте найкращим способом пом'якшити шкіру є душ. Тому спробуйте голитись одразу після нього, оскільки шкіра буде теплою і вологою, а також без мертвих клітин, які можуть "забивати" лезо бритви.



водою – це пом'якшить шкіру. Як варіант, можна зробити перед голінням компрес рушником, змоченим водою. Проте найкращим способом пом'якшити шкіру є душ. Тому спробуйте голитись одразу після нього, оскільки шкіра буде теплою і вологою, а також без мертвих клітин, які можуть "забивати" лезо бритви. На очищену шкіру нанесіть крем для гоління або гель. Якщо у вас дуже суха або чутлива шкіра, знайдіть гель, який підходить для типу конкретно вашої шкіри (суха, чутлива тощо).



нанесіть крем для гоління або гель. Якщо у вас дуже суха або чутлива шкіра, знайдіть гель, який підходить для типу конкретно вашої шкіри (суха, чутлива тощо). Голіться лише в напрямку росту волосся. Це важливий крок, аби уникнути порізів, а також не спровокувати виникнення фолікулітів та вростання волосинок.



росту волосся. Це важливий крок, аби уникнути порізів, а також не спровокувати виникнення фолікулітів та вростання волосинок. Промивайте лезо бритви після кожного застосування. Окрім того, не забудьте змінювати одноразові станки бритви після 5-7 голінь , аби мінімізувати подразнення через тупе лезо.



застосування. Окрім того, не забудьте змінювати одноразові станки бритви після , аби мінімізувати подразнення через тупе лезо. Зберігайте бритву в сухому місці. Переконайтесь, що ваша бритва повністю висихає, адже у вологому середовищі розмножуються бактерій. В жодному випадку не залишайте бритву у душі або на мокрій раковині.



Як голитись, щоб не було подразнення

Гоління з акне

Чоловікам з акне, слід бути особливо обережними під час гоління, адже лезо може подразнювати вашу шкіру, провокуючи сильніші висипання.

Спробуйте поекспериментувати з електричними або одноразовими бритвами , аби побачити, що найкраще підходить для вас.



, аби побачити, що найкраще підходить для вас. Використовуйте бритву з гострим лезом.



лезом. При сикозі та інших гнійних захворюваннях шкіри варто відмовитись від гоління на деякий час.



від гоління на деякий час. Якщо у вас є схильність до вростання волосинок, періодично користуйтесь кислотними засобами. Це допоможе мертвим клітинам швидше відлущуватись.⠀



засобами. Це допоможе мертвим клітинам швидше відлущуватись.⠀ Лікувальні засоби та зволожувальні лосьйони можна наносити через 15-20 хвилин після гоління.

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