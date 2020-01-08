Як правильно підтримувати людей, які переживають втрату: Супрун

Травматичні ситуації мають сильний вплив на психічний стан людини. Стрес може проявлятися нерозумінням чи неприйняттям того, що відбулося, нездатністю робити звичні речі, відчуженням, панічними атаками. Також людина може відчувати й фізичні прояви, як-от головний біль, біль у животі чи інших частинах тіла.

Уляна Супрун розповіла, як пережити наслідки трагедії, як правильно підтримувати родичів та близьких людей, що переживають втрату та як захиститися від токсичного впливу негативної інформації.

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Яку психологічну допомогу мають отримати близькі загиблих

Вкрай важливо, аби з людьми, які переживають втрату близьких, працювали кризові психологи. Вони повинні спрямувати людину на розуміння своїх почуттів та на необхідність їхнього прояву.

Фахівці допоможуть структурувати та осмислити емоції, допомогти родичам та близьким знайти правильні слова чи дії для підтримки, а також мінімізувати контакт постраждалих із представниками ЗМІ.

Для близьких та рідних людей також важливо вчасно отримувати оновлену інформацію. Втім, під час очікування новин про долю своїх рідних у них можуть з'являтися панічні реакції.

Один зі способів, який може мати терапевтичний ефект для родичів та близьких загиблих, — упредметнення трагедії, тобто аби люди приносили квіти чи інші речі або ж запалювали свічки у пам'ять про загиблих.



Важливо, аби люди проявляли емоції та проживали їх/Фото:Unsplash

Як підтримати людину, яка переживає втрату

Головне – будьте щирими у спілкуванні. Не намагайтеся мінімізувати чиїсь втрати, не давайте порад, про які вас не просять. Набагато краще послухати людину або просто визнати: "Я не впевнений/на, що сказати, але хочу, щоби ви знали, що мені не все одно".

Будьте готові сидіти мовчки, людині не завжди хотітиметься говорити про те, що вона відчуває. Якщо ви не можете придумати що сказати, просто подивіться в очі, візьміть за руку чи обійміть.

Будьте поруч та допомагайте. Не просто запитуйте, чи можете ви щось зробити, так ви переносите тягар рішення на людину. Натомість пропонуйте самостійно конкретні, прості дії — принесіть вечерю, запропонуйте відповідати на телефонні дзвінки чи виконати якісь хатні справи.

Слухайте. Скоріш за все людині, що переживає втрату, потрібно буде багато згадувати загиблу людину. Будьте терплячі, адже такі розмови — спосіб осмислення та прийняття втрати.

Слідкуйте за емоційним та психологічним станом людини. Якщо ви помітили симптоми депресії — постійний тривожний, пригнічений чи спустошений стан, дратівливість, почуття провини, нікчемності чи безнадії, проблеми зі сном, небажання виходити з дому чи суїцидальні думки, порадьте звернутися або допоможіть їй знайти фахову психологічну допомогу.



Будьте терплячими до людей, які переживають втрату/Фото:Unsplash

Як захистити себе

Найкращий спосіб допомогти іншим — заспокоїтися та мислити тверезо.

Обмежте час споживання новин. Безперервне споживання контенту, який переповнений стресовими новинами, може негативно впливати на сон, працездатність та загалом на психічний стан людини.

Почекайте, коли ажіотаж навколо новини про катастрофу знизиться

Зазвичай, коли відбувається катастрофа, медіа заповнюються тоннами інформації. Якщо стежити за оновленням новин без упину, це може спричинити ще більший стрес.

Намагайтеся читати й про хороше. Це складно усвідомити, але попри жахливі події, хороші події продовжують відбуватися. Читайте новини збалансовано — зосереджуйтеся на позитиві також. Так ви сформуєте повнішу картину дня та не загубитеся в негативі.

Не говоріть про це, якщо не хочете. Річ не про те, що слід закритися від реальності з поганими новинами. Якщо ви відчуваєте себе пригніченим від обговорення катастроф з колегами чи друзями, змініть тему. Намагайтеся приділити трохи часу вашої розмови для обговорення позитивних подій.

Якщо не можете допомогти постраждалим у катастрофі з новин, знайдіть тих, кому можете допомогти. Якщо ви відчуваєте безсилля від того, що люди, яким потрібна допомога, занадто далеко і ви нічого не можете зробити, подивіться навколо.

У вашій країні, місті чи навіть вулиці, точно знайдуться ті, хто потребує допомоги. Спрямуйте свою енергію на них. Так ви допоможете іншим та відчуєте полегшення.