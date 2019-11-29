Як правильно пити таблетки та капсули
Щоб почати діяти, більшість таблеток і капсул має потрапити в шлунок. Для цього потрібна рідина, за допомогою якої ліки вільно пройдуть через горло і стравохід.
Слини може не вистачити, і ліки можуть застрягти в стравоході. Тут вони не дадуть потрібного ефекту на організм і навіть можуть нашкодити: викликати запалення або виразку. Тому вчені рекомендують запивати ліки як мінімум 100 мілілітрами води.
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Обов'язково запивати таблетки водою?
Воду рекомендують, тому що вона точно не вступить в реакцію з ліками й не змінить ефект. Кава, чай, кока-кола, гарячий шоколад, соки, молоко, алкоголь можуть це зробити. Наприклад, грейпфрутовий сік підвищує концентрацію деяких препаратів до токсичних рівнів.
Інструкція: як пити ліки
Німецькі лікарі розробили інструкцію, щоб приймати ліки було легше: для капсул та пігулок. Методи різні, тому що у таблеток і капсул різна геометрична форма, а другі, до всього іншого, часто прилипають до слизової оболонки.
Ці методи в експерименті допомогли 88,5% людей, у яких були проблеми з ковтанням великих таблеток, і 96,9% людей, яким було важко ковтати капсули.
Для таблеток
- Візьміть пляшку і наповніть її водою.
- Покладіть таблетку на язик і щільно притисніть губи до шийки пляшки.
- Почніть пити з пляшки. Не давайте повітрю потрапляти всередину пляшки – стискайте її рукою, щоб збільшити потік.
- Закиньте голову на 30-40 градусів і проковтніть таблетку разом з водою.
Таблетки не можна кришити
Для капсул
- Покладіть капсулу на язик.
- Зробіть помірний ковток води, але поки не намагайтеся проковтнути капсулу.
- Нахиліть голову донизу, неначе хочете дістати підборіддям до грудей.
- Проковтніть капсулу разом з водою, утримуючи голову в такому положенні.
Чи можна розтовкти таблетку?
Не варто. Британське Міністерство охорони здоров'я попереджає: через такі маніпуляцій ліки можуть спрацювати неправильно. Тому таблетки і капсули не можна кришити.
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