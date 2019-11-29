Як правильно пити таблетки та капсули

Щоб почати діяти, більшість таблеток і капсул має потрапити в шлунок. Для цього потрібна рідина, за допомогою якої ліки вільно пройдуть через горло і стравохід.

Слини може не вистачити, і ліки можуть застрягти в стравоході. Тут вони не дадуть потрібного ефекту на організм і навіть можуть нашкодити: викликати запалення або виразку. Тому вчені рекомендують запивати ліки як мінімум 100 мілілітрами води.

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Обов'язково запивати таблетки водою?

Воду рекомендують, тому що вона точно не вступить в реакцію з ліками й не змінить ефект. Кава, чай, кока-кола, гарячий шоколад, соки, молоко, алкоголь можуть це зробити. Наприклад, грейпфрутовий сік підвищує концентрацію деяких препаратів до токсичних рівнів.

Інструкція: як пити ліки

Німецькі лікарі розробили інструкцію, щоб приймати ліки було легше: для капсул та пігулок. Методи різні, тому що у таблеток і капсул різна геометрична форма, а другі, до всього іншого, часто прилипають до слизової оболонки.

Ці методи в експерименті допомогли 88,5% людей, у яких були проблеми з ковтанням великих таблеток, і 96,9% людей, яким було важко ковтати капсули.

Для таблеток

Візьміть пляшку і наповніть її водою. Покладіть таблетку на язик і щільно притисніть губи до шийки пляшки. Почніть пити з пляшки. Не давайте повітрю потрапляти всередину пляшки – стискайте її рукою, щоб збільшити потік. Закиньте голову на 30-40 градусів і проковтніть таблетку разом з водою.



Таблетки не можна кришити

Для капсул

Покладіть капсулу на язик. Зробіть помірний ковток води, але поки не намагайтеся проковтнути капсулу. Нахиліть голову донизу, неначе хочете дістати підборіддям до грудей. Проковтніть капсулу разом з водою, утримуючи голову в такому положенні.

Чи можна розтовкти таблетку?

Не варто. Британське Міністерство охорони здоров'я попереджає: через такі маніпуляцій ліки можуть спрацювати неправильно. Тому таблетки і капсули не можна кришити.

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