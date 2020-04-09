Як пройти тестування на коронавірус, якщо лікар відмовляється ставити підозру: рекомендації МОЗ
Якщо лікар відмовляється Вам ставити підозру на коронавірус, передусім слід перевірити симптоми. Якщо ж Ви і далі вважаєте, що заразилися, слід зателефонувати на гаряч лінію Міністерства охорони здоров’я.
Про це розповів виконувач обов’язків директора Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Ігор Кузін під час брифінгу 9 квітня.
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Якщо лікар відмовляє у проведенні дослідження, то я рекомендував би перевірити наявність у себе певних критеріїв, оскільки особа може не підпадати під визначення випадку. Або у неї не може бути тієї симптоматики, що може казати про коронавірус,
– зауважив він.
За словами керівника ЦГЗ, якщо дійсно йде відмова лікаря, тоді слід звертатися на телефонну гарячу лінію щодо ситуації з коронавірусом – 0 800 505 840.
Також він нагадав, як загалом відбувається процедура тестування на коронавірус. Так, тестування на рівні лікаря має відбуватися двома шляхами – все залежить від технічної спроможності лікара.
- Лікар може самостійно відібрати зразки.
- Якщо це телефонне повідомлення, тоді можуть викликати мобільну бригаду. Остання відбере такий зразок на місці або в помешканні, де проходить самоізоляція. І в такому разі зразок доправлять до найближчої лабораторії: Обласного лабораторного центру або приватної лабораторії.
Кузін додав, що для зразка відбирають мазок із носа або мазок із горла. І цього матеріалу достатньо для проведення лабораторного дослідження.
У деяких випадках можуть застосовуватися швидкі тести, і для них використовують кров із пальця. Проведення швидкого тесту не рекомендовано для підтвердження діагнозу COVID-19. У будь-якому разі, навіть, якщо швидкий тест показує позитивний результат, у такої особи все одно відберуть зразки для проведення ПЛР-досліджень,
– підсумував виконувач обов’язків директора Центру громадського здоров’я.
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Ситуація з коронавірусом в Україні: головне
- Станом на 9 квітня в Україні підтвердили 1892 випадки COVID-19, з яких 57 людей, на жаль, померли. Водночас 45 пацієнтів одужали.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській і Вінницькій областях.
- Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- Найбільше смертей від коронавірусу зафіксували на Івано-Франківщині (15), а також у Чернівецькій (6), Рівненській (6) і Київській областях (5). Також 5 смертей сталися в Києві.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- З 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, не можна буде відвідувати спортивні майданчики, не можна буде ходити групою у понад 2 людини, також заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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