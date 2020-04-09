Як пройти тестування на коронавірус, якщо лікар відмовляється ставити підозру: рекомендації МОЗ

Якщо лікар відмовляється Вам ставити підозру на коронавірус, передусім слід перевірити симптоми. Якщо ж Ви і далі вважаєте, що заразилися, слід зателефонувати на гаряч лінію Міністерства охорони здоров’я.

Про це розповів виконувач обов’язків директора Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Ігор Кузін під час брифінгу 9 квітня.

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Якщо лікар відмовляє у проведенні дослідження, то я рекомендував би перевірити наявність у себе певних критеріїв, оскільки особа може не підпадати під визначення випадку. Або у неї не може бути тієї симптоматики, що може казати про коронавірус,

– зауважив він.

За словами керівника ЦГЗ, якщо дійсно йде відмова лікаря, тоді слід звертатися на телефонну гарячу лінію щодо ситуації з коронавірусом – 0 800 505 840.

Також він нагадав, як загалом відбувається процедура тестування на коронавірус. Так, тестування на рівні лікаря має відбуватися двома шляхами – все залежить від технічної спроможності лікара.

Лікар може самостійно відібрати зразки.

Якщо це телефонне повідомлення, тоді можуть викликати мобільну бригаду. Остання відбере такий зразок на місці або в помешканні, де проходить самоізоляція. І в такому разі зразок доправлять до найближчої лабораторії: Обласного лабораторного центру або приватної лабораторії.

Кузін додав, що для зразка відбирають мазок із носа або мазок із горла. І цього матеріалу достатньо для проведення лабораторного дослідження.

У деяких випадках можуть застосовуватися швидкі тести, і для них використовують кров із пальця. Проведення швидкого тесту не рекомендовано для підтвердження діагнозу COVID-19. У будь-якому разі, навіть, якщо швидкий тест показує позитивний результат, у такої особи все одно відберуть зразки для проведення ПЛР-досліджень,

– підсумував виконувач обов’язків директора Центру громадського здоров’я.

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Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Станом на 9 квітня в Україні підтвердили ​ 1892 випадки​ COVID-19 , з яких 57 людей, на жаль, померли. Водночас 45 пацієнтів одужали.

, з яких Водночас Найбільше випадків зафіксували у Києві , а також у Чернівецькій , Тернопільській , Івано-Франківській , Київській і Вінницькій областях .

, а також у , , , . Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

Найбільше смертей від коронавірусу зафіксували на Івано-Франківщині (15), а також у Чернівецькій (6), Рівненській (6) і Київській областях (5). Також 5 смертей сталися в Києві .

(15), а також у (6), (6) і (5). Також 5 смертей сталися в . 12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але З 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, не можна буде відвідувати спортивні майданчики, не можна буде ходити групою у понад 2 людини, також заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора.

Зокрема, не можна буде відвідувати спортивні майданчики, не можна буде ходити групою у понад 2 людини, також заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



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