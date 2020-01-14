Як стрес та втома впливають на серце: дослідження

Результати нового дослідження демонструють, що хронічний стрес та виснаження можуть бути ключовими факторами у розвитку фібриляції передсердь,

Дефібриляція передсердь є найпоширенішим порушенням серцевого ритму та основною причиною інсульту в Європі й Сполучених Штатах, повідомляє CNN.

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Фібриляція передсердь – це Це один з видів аритмії, під час якої верхні камери серця – передсердя, втрачають здатність працювати синхронно та скоординовано. Різні ділянки передсердь скорочуються хаотично, і по суті, передсердя виключаються з роботи. Це може призвести до низки захворювань, в тому числі тромбозу та інсульту.

Ми знаємо, що стрес може викликати інші види серцево-судинних захворювань, але це перше дослідження, яке пов'язує виснаження з потенційним підвищенням ризику аритмії серця,

– сказав автор дослідження доктор Парвін Гарг.

Гарг і його команда 25 років стежили приблизно за 12 000 чоловіків і жінок. Учасники дослідження оцінювались в п'яти випадках: психосоціальні заходи гніву, виснаження, соціальної підтримки та використання антидепресантів. Згодом ці результати порівнювали з кількістю людей, у яких впродовж дослідження розвинулась аритмія.

Не було виявлено зв'язку з хворобою серця та гнівом, соціальною підтримкою або використанням антидепресантів. Лише люди, які набрали найбільшу кількість балів за виснаження, дратівливість, сильну втому і почуття деморалізації мали більші шанси на розвиток фібриляції передсердь.

Як пояснюють вчені, вигорання пов'язано з посиленням запалення та реакцією організму на фізіологічний стрес. Коли ці стани "активуються" і стають хронічними, то несуть серйозні та руйнівні наслідки для серцевої тканини, що й призводить до розвитку аритмії.

Дослідники зауважили, що це спостережне дослідження, завдяки якому не можна провести причинно-наслідкові зв'язки.

Ми в жодному випадку не говоримо, що якщо вам вдасться знизити рівень виснаження, то ви знизите ризик розвитку аритмії. Головна ідея полягає в тому, що високий рівень стресу та виснаження можуть вплинути на ваше серце і мозок,

– заявив Парвін Гарг.

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