Як відрізнити кір від краснухи: основні симптоми

Кір та краснуха – це гострі інфекційні захворювання, що проявляються підвищенням температури тіла та плямистим висипом на шкірі.

Педіатр Юлія Самофал в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 назвала основні відмінності кору та краснухи.

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Симптоми та перебіг кору

Типовий перебіг кору включає гострий початок, підвищення температури тіла (нерідко вище 39,0°C), появу нежитю, кашлю, подразнення очей (почервоніння, світлобоязнь). Тобто, початок захворювання за проявами дуже схожий на звичайну застуду.

Лікар Юлія Самофал “Через 2-3 дні на внутрішній поверхні щоки з’являються білуваті дрібні плямки, які схожі на розсип манки, так звані плями Бельського Філатова-Копліка. Приблизно на 3-5-й день захворювання поетапно виникає висипка на шкірі: 1-й день на обличчі, 2-й день на тулубі, на 3-й день на руках та ногах”.

Висипка при корі яскрава, рясна, плями між собою зливаються. При цьому спостерігається лихоманка впродовж 7-10 днів. Після зникнення плям, на їх місці залишається пігментація (потемніння шкіри), яка через декілька тижнів самостійно зникає.



Кір: симптоми

Кір небезпечний своїми ускладненнями: приблизно у третини хворих можуть виникати бактеріальні ускладнення, пневмонія, отит, енцефаліт та інші.

Краснуха: основні симптоми

Педіатр Юлія Самофал “Краснуха зазвичай теж починається гостро, підвищується температура тіла (але переважно до 38,0°C) та майже відразу з'являється одночасно по всьому тілу помірна блідо-рожева плямиста висипка, що не зливається між собою та зникає через декілька днів безслідно. Однією з основних ознак краснухи є збільшення потиличних та задньошийних лімфовузлів”.

Серед ускладнень краснухи може бути враження суглобів, нервової системи (енцефаліт, невралгії). Небезпечною краснуха є для вагітних жінок. Важкість перебігу кору та краснухи залежить від віку хворої людини, наявності чи відсутності щеплень проти цих захворювань, наявності супутніх хронічних захворювань.



Кір та краснуха: як відрізнити, симптоми захворювань

За словами лікаря, специфічного лікування проти вірусів кору та краснухи не існує. План лікування повинен містити препарати та заходи для полегшення стану (так зване симптоматичне лікування).

Для профілактики ускладнень кору ВООЗ та міжнародні клінічні настанови рекомендують прийом підвищених доз вітаміну А. Дозу визначає лікар залежно від віку дитини.

Юлія Самофал “Важливою складовою у боротьбі із кором та краснухою є активна та пасивна імунопрофілактика. Згідно з наказом МОЗ України, планова вакцинація дітей проти кору та краснухи проводиться двома дозами вакцини в віці 1 та 6 років (на даний момент в Україні доступна 3-компонентна вакцина проти кору, краснухи та епідемічного паротиту – КПК).



Ті діти та дорослі, які не отримали двох доз щеплень, але мали контакт з кором, мають протягом 72 годин після контакту отримати другу дозу вакцини”.

Людям, яким протипоказано введення протикорової вакцини протягом перших 6 днів від моменту контакту, вводиться специфічний імуноглобулін. Після контакту з краснухою специфічна імунопрофілактика (вакцинація) не проводиться.

Поява будь-якої висипки на шкірі потребує невідкладної консультації лікаря.

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