Як вмовити дитину прийняти ліки без істерик

Передусім, не варто капати та пшикати дитині щось в ніс "для профілактики". По перше, в цьому немає сенсу, по-друге, дитина не захоче цього робити, коли це стане справді важливо.

Якщо дитина здорова, то у вас нема потреби промивати та мазати ніс дитині, розповіла лікарка-лор Олександра Небоян.

До теми: Геніальна ідея: у Канаді об'єднали будинки для літніх людей з дитячими будинками

Пам'ятайте, що дитина може плакати або вередувати з кількох можливих причин: їй страшно, вона не бачить сенсу у процедурі або тому, що організм просто ослаблений через хворобу.

Як вмовити дитину лікуватись

Якщо дитина старша від 3 років, то поясність їй, чому ви даєте ліки – головне, без ультиматумів та сварок.

Якщо дитина боїться крапель, попросіть лікаря призначити спрей, сироп або таблетку, яку можна розсмоктати.



Пам'ятайте, майже всі суспензії можна змішувати з їжею.



Капайте судинозвужуючі не охолодженими, а зігрітими попередньо в руці.



Якщо потрібно намастити пекучу мазь, спершу намажте ділянку на якому цей процес проходить безболісно. Після цього попередьте, що в іншому місці буде трішки неприємно, але це триватиме не довго і ви допоможете усунути ці негативні відчуття, наприклад – подуєте.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.