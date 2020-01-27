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Як вмовити дитину прийняти ліки без істерик

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Як вмовити дитину прийняти ліки / Pixabay

Передусім, не варто капати та пшикати дитині щось в ніс "для профілактики". По перше, в цьому немає сенсу, по-друге, дитина не захоче цього робити, коли це стане справді важливо.

Якщо дитина здорова, то у вас нема потреби промивати та мазати ніс дитині, розповіла лікарка-лор Олександра Небоян.

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Пам'ятайте, що дитина може плакати або вередувати з кількох можливих причин: їй страшно, вона не бачить сенсу у процедурі або тому, що організм просто ослаблений через хворобу. 

Як вмовити дитину лікуватись 

  • Якщо дитина старша від 3 років, то поясність їй, чому ви даєте ліки – головне, без ультиматумів та сварок.

  • Якщо дитина боїться крапель, попросіть лікаря призначити спрей, сироп або таблетку, яку можна розсмоктати.
     
  • Пам'ятайте, майже всі суспензії можна змішувати з їжею.
     
  • Капайте судинозвужуючі не охолодженими, а зігрітими попередньо в руці. 
     
  • Якщо потрібно намастити пекучу мазь, спершу намажте ділянку на якому цей процес проходить безболісно. Після цього попередьте, що в іншому місці буде трішки неприємно, але це триватиме не довго і ви допоможете усунути ці негативні відчуття, наприклад – подуєте.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Батьки і діти Сімʼя Новини Здоров'я Діти Ліки
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