Як займатися спортом під час пандемії коронавірусу: поради Супрун

Уряд в Україні посилює карантинні обмеження через поширення коронавірусу у світі. Однак закриття спортивних залів та парків не мають впливати на фізичну активність людей, адже є чимало можливостей не порушувати карантин і займатися спортом.

Як наголосила ексголова МОЗ Уляна Супрун бути фізично активним – так само важливо, як і ретельно мити руки та зберігати дистанцію.

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Під час карантину можливо виконувати фізичні вправи та займатися спортом, а головне — це робити свідомо та без шкоди для себе та інших.

Поради, як бути активним під час карантину:

Робіть перерви між тривалим сидінням

Супрун рекомендує вставати кожні 20-30 хвилин, розминатися, потягуватися, робити невеликі активності, якщо ви працюєте за комп'ютером, дивилися кіно тощо. Активні перерви – це вже вагомий внесок у збереження здоров’я.

Виходьте на пробіжки

Ніхто не закликає вдаватися до ультрамарафону вдома, але 30-60 хвилин бігу на свіжому повітрі можуть бути дуже корисними для імунітету, серцево-судинної і дихальної систем.

Додамо, що з новими обмеженнями, які почнуть діяти з 6 квітня, обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах.

Уникайте місць скупчення людей

Бігайте на самоті

Індивідуальну пробіжку можна поєднати з прослуховуванням аудіокниги чи подкасту, або ж використати цей час для роздумів.

Регулюйте інтенсивність навантаження

"Зараз не час знущатися з організму та піддавати його великим навантаженням. Краще бігти коротку дистанцію, але регулярно, аніж вийти на довгу пробіжку раз на тиждень. Сьогодні важливо зберігати імунітет, тому краще утриматися від інтенсивних тренувань", – вважає Супрун.

Під час пробіжки не торкайтеся обличчя руками

Для пробіжки маска не потрібна. Вона навпаки ускладнюватиме дихання. Після повернення одразу ретельно помийте руки з милом, а одяг, у якому бігали, краще випрати. Також уникайте будь-якого фізичного контакту з іншими людьми. Не давайте "п’ять", чи не потискайте руки,

– наголошує Супрун.

Нагадуємо, що з посиленими обмеженнями уряду виходити на вулицю без маски – заборонено.

Складіть план тренувань вдома та призначте час на фізичну активність кожного дня

Спортзали зараз зачинені на карантин, однак вдома можна приділяти час для заняття спортом.

"Присідання, відтискання від підлоги, різні варіації планки та мостику, скакалка та обруч укріплюють м’язи та зв’язки. А ще – допомагають "спалити" частину калорій, яку раніше ви витрачали на дорогу до роботи та додому", – додала ексміністерка охорони здоров'я.

Використовуйте підручні матеріали

Якщо у вас вдома є власні тренажери та бігова доріжка, почніть займатися з ними. Якщо немає, тоді можна виконувати чимало інших вправ без додаткового обладнання.

Знижуйте інтенсивність

Будь-яке навантаження – це стрес для організму, і якщо рівень такого стресу підвищений, захисні механізми організму слабшають. Тренування мають залишатися помірними та виваженими, аби не погіршувати імунітет.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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